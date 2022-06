Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Una vita del mese di luglio. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati che riguarderanno in primis la perfida Genoveva, la quale finirà nel mirino di suo marito.

Aurelio, infatti, riuscirà ad avere delle informazioni preziose legate alla morte di sua sorella Natalia: un duro colpo per l'uomo che, a quel punto, comincerà a provare una sete di vendetta nei confronti della moglie, tanto da volerla uccidere.

Aurelio scopre la verità sulla morte di Natalia: anticipazioni Una vita luglio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita che saranno trasmesse nel corso del mese di luglio, in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Aurelio si ritroverà a fare i conti con una telefonata del tutto inaspettata da parte del cappellano del carcere dove è morta Natalia.

L'incontro tra i due si rivelerà particolarmente importante, dato che il cappellano porterà alla luce delle clamorose novità legate alla morte di sua sorella Natalia.

Se fino a questo momento, le indagini hanno fatto emergere che si è trattato di un suicidio avvenuto dietro le sbarre, il cappellano confesserà ad Aurelio che in realtà questa non è la verità dei fatti.

Genoveva responsabile della morte di Natalia in carcere: anticipazioni Una vita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita previste durante il mese di luglio su Canale 5, rivelano che il cappellano confesserà ad Aurelio che in realtà è stata Genoveva a far uccidere sua sorella Natalia.

La dark lady di Acacias ha organizzato il tutto nel minimi dettagli, incaricando una carcerata di provvedere all'uccisione della sua "nemica" Natalia.

E, come se non bastasse, Genoveva ha comprato anche il silenzio della carcerata, offrendole dei soldi in cambio.

Insomma l'ennesimo piano diabolico che la dark lady di Acacias ha organizzato per sbarazzarsi per sempre di Natalia, facendo poi credere a tutti che la ragazza si fosse suicidata in carcere.

Aurelio vuole uccidere sua moglie: anticipazioni Una vita luglio 2022

Tale confessione sarà un vero e proprio choc per Aurelio, che si ritroverà a fare i conti con una spiazzante verità: sua sorella è stata assassinata per volere di colei che poi è diventata sua moglie.

Le anticipazioni della soap Una vita rivelano che Aurelio apparirà a dir poco accecato dalla rabbia e pronto a far giustizia a sua sorella.

Ecco perché l'uomo prenderà in considerazione anche l'idea di uccidere sua moglie e in questo modo fargliela pagare per il male fatto alla sua famiglia. Porterà a termine il suo piano vendicativo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap previsti questa estate su Canale 5.