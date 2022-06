L'appuntamento con la soap Una vita si avvia verso il gran finale di sempre. Le anticipazioni sull'ultima stagione rivelano che ci sarà spazio per tutta la malvagità e la crudeltà di Aurelio, la quale emergerà prepotentemente negli episodi conclusivi in onda prossimamente su Canale 5.

L'uomo, dopo aver sposato Genoveva, diventerà uno dei volti fissi della stagione conclusiva della soap opera iberica e sarà alle prese anche con una serie di un gesto crudele nei confronti di Valeria.

Aurelio spietato e crudele con Valeria: anticipazioni Una Vita ultima stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima stagione di Una Vita rivelano che Aurelio metterà in mostra tutta la sua malvagità e la sua crudeltà nei confronti delle donne.

Una delle vittime di questa sua spietatezza sarà Valeria, la quale si ritroverà prima a vivere con un uomo che non è suo marito, ma spacciato per tale dallo stesso Aurelio e poi dovrà fare i conti con un tentativo di violenza fisica.

Aurelio, infatti, dimostrerà di non avere alcun rispetto di Valeria, tanto da provare ad abusare di lei.

Aurelio prova a violentare Valeria nelle nuove puntate di Una Vita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita rivelano che Valeria si ritroverà a dover affrontare un tentativo di violenza e abuso da parte di Aurelio, il quale proverà in tutti i modi ad avere un rapporto intimo con lei.

Per fortuna, però, la situazione prenderà una piega inaspettata grazie all'intervento tempestivo di David: sarà lui che impedirà ad Aurelio di portare a termine il suo piano spietato e quindi di abusare della povera donna.

Tra i due uomini ci sarà un accesissimo scontro fisico, ma alla fine sarà David ad avere la meglio evitando che Valeria venga abusata.

Le anticipazioni sulla stagione finale della soap Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Moncho.

Il ritorno di Moncho in quartiere: anticipazioni Una Vita ultima stagione

Il figlio di Antonito e Lolita rimetterà piede in quartiere a distanza di un po' di anni dalla morte di suo padre, tragicamente scomparso in quell'attentato che ha devastato per sempre Acacias.

Lolita avrà così modo di poter riabbracciare suo figlio, dopo che lei stessa ha scelto di mandarlo via dal quartiere per un po', così da permettergli di crescere in serenità.

Moncho tornerà cresciuto: ormai è diventato un ragazzino e la sua presenza in casa destabilizzerà nonno Ramon. Il motivo? Nel rivederlo, Ramon non potrà fare a meno di notare la somiglianza tra suo nipote e il figlio defunto e proprio questa situazione lo porterà a soffrire ancora di più per quel drammatico lutto che non ha ancora archiviato.