La soap Una Vita chiude i battenti per sempre su Canale 5. Dopo anni di grande successo nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, sta per avvicinarsi il momento del gran finale di sempre della serie iberica, ambientata nel quartiere di Acacias 38.

Un appuntamento che, in questi anni, ha appassionato una vastissima media di spettatori, tanto da far sì che diventasse uno dei prodotti di punta del palinsesto di Canale 5.

Tuttavia, dopo la chiusura in Spagna per ascolti in netto calo, la stessa sorte toccherà anche gli spettatori italiani, che dovranno dire addio per sempre ai protagonisti di Acacias 38.

Chiude la soap opera Una Vita su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Una vita prosegue con successo nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Attualmente, infatti, la serie con protagonisti Felipe e Genoveva continua ad appassionare una media di circa due milioni e mezzo di spettatori al giorno, toccando picchi del 22% di share.

Un vero e proprio successo che, tutti i giorni, contribuisce a consolidare l'importanza della rete Mediaset nella fascia del primo pomeriggio grazie al fortunato comparto dedicato alle soap.

Tuttavia, ben presto, gli spettatori italiani di Una Vita dovranno dire addio per sempre alla serie, dato che arriverà il gran finale di sempre.

Quando va in onda il gran finale di Una Vita su Canale 5

A differenza di quello che accade con Beautiful, in onda ininterrottamente da oltre trent'anni, l'appuntamento con Una Vita giungerà al termine definitivamente.

In Spagna, le ultime puntate di sempre sono state già trasmesse nel 2021: la soap non è stata più rinnovata nel palinsesto a causa di ascolti in netto calo rispetto a quelli delle stagioni iniziali.

Di conseguenza, anche in Italia si arriverà presto all'epilogo conclusivo delle vicende di Genoveva e Felipe.

Ma quando andrà in onda il finale di sempre di Una Vita su Canale 5? Al momento, la messa in onda dell'ultima stagione della soap, è assicurata per tutto il 2022 nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia.

Debutta la nuova soap Un altro domani

La soap, quindi, continuerà a tener compagnia al pubblico fino alla fine dell'anno, dopodiché calerà per sempre il sipario.

Tuttavia, per una soap che uscirà di scena dalla programmazione Mediaset, ce n'è già un'altra che ha debuttato in queste prime settimane del palinsesto estivo.

Trattasi di Un altro domani, la nuova soap spagnola che sta andando in onda in daytime al posto di Uomini e donne. E, dopo la prima settimana di programmazione, il verdetto auditel sembra essere positivo, dato che la soap sta appassionando una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno con circa il 19% di share.