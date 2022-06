Tanti colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle puntate trasmesse dal 27 giugno al 2 luglio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra rivelano che Genoveva Salmeron scoprirà la verità su David Exposito e Valeria Cardenas. Hortensia Rubio, invece, rimarrà colpita dal fascino di Pascual, il padre di Guillermo.

Una vita: Genoveva propone a David un accordo dopo averlo minacciato

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate rivelano che Aurelio sarà interpellato da un cappellano carcerario, che ha intenzione di raccontargli gli ultimi istanti di vita di sua sorella.

Luis Manas, intanto, offrirà cospicue somme di denaro ai proprietari delle varie botteghe di Acacias per convincerli alla vendita. Genoveva (Clara Garrido) scoprirà la verità su David e Valeria. La darklady, a questo punto, si approfitterà di questa informazione per proporre un accordo all'uomo dopo averlo minacciato. Purtroppo Salmeron andrà incontro a un secco rifiuto. Inoltre, quest'ultima cercherà di convincere suo marito a renderla socia dei suoi affari. Tuttavia, la darklady non riuscirà nel suo intento, neanche esibendo le sue doti seduttive. Anzi, Aurelio arriverà a minacciare la moglie, dicendosi disposto a eliminarla per sempre se continua a mettere il becco sulla verità su Rodrigo.

Felipe in via di miglioramento

Nelle puntate di Una vita, David consolerà Valeria, in ansia per il suo vero marito mentre Ignacio chiederà a Dori di poter vedere il suo diploma da infermiera, dove noterà la mancanza del timbro. Di conseguenza, l'uomo deciderà di compiere alcune indagini sulle sue referenze. Marina, invece, si recherà dalla Navarro per farle sapere di non essere più disposta a coprirla dopo aver informato anche Lolita.

Ignacio, intanto, troverà Felipe in via di miglioramento. Qui, Quiroga scoprirà che Dori lo sta sottoponendo a sessioni di esercizio fisico alla gamba. Il marito di Alodia, a questo punto, raccomanderà all'infermiera di non fare di testa sua.

Hortensia e Rosina affascinate da Pascual

Hortensia, invece, apparirà molto preoccupata in quanto crede che tra sua figlia e Guillermo ci sia un rapporto amoroso.

Pascual giungerà ad Acacias 38, rivelandosi una persona scorbutica. Il figlio di Imna, a questo punto, chiederà a Guillermo di pensare più allo studio che all'amore. A tal proposito, Rosina e sua sorella rimarranno molto affascinate dal nuovo arrivato, sebbene il suo comportamento lasci molto a desiderare.

Infine Liberto (Jorge Pobes) aspetterà di incontrare un socio al circolo per parlare di affari per poi riuscire a fare pace con Ramon.