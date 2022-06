Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da domenica 12 a sabato 18 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Fatima sparirà nel nulla e Felipe si renderà conto di essere stato derubato. Anche Casilda noterà che in soffitta mancheranno degli oggetti.

Genoveva dirà a suo marito Aurelio che vuole ritornare al centro dei loro affari. Intanto, Quesada permetterà a David di lavorare in borsa, ma Salmeron continuerà ad indagare sull'uomo e lo sedurrà.

David però resisterà e la dark lady gli dirà che ha messo alla prova solo la sua fedeltà nei confronti della moglie.

Felipe verrà derubato da Fatima

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Aurelio farà notare a Marcelo che Luzdivina ha una somiglianza con Sara, la nipote defunta del maggiordomo. Marcelo dirà di non aver notato questa somiglianza, ma sarà comunque molto turbato.

Nel mentre, Fatima sparirà e Felipe dirà di essere stato derubato dalla donna. Anche Casilda noterà che in soffitta mancano alcuni oggetti. Intanto, Ignacio troverà un nuovo infermiere all'Alvarez Hermoso, ma quest'ultimo farà andare via anche lui.

Poco dopo, ci sarà una cena a casa Quesada e Genoveva farà tante domande a David.

Poi, quando la dark lady rimarrà da sola con suo marito, gli comunicherà che vorrà tornare ad avere un ruolo centrale nei loro affari.

Aurelio flirterà con Valeria

Successivamente, Aurelio permetterà a David di lavorare come agente di borsa, ma la curiosità di Salmeron non si placherà, in quanto la donna continuerà ad indagare sull'uomo e proverà a sedurlo.

David però continuerà a respingere le avance della dark lady di Acacias 38 e lei si giustificherà dicendo che lo stava mettendo alla prova per verificare quanto sia fedele alla moglie. Allo stesso tempo, anche Aurelio filtrerà con Valeria, ma l'arrivo tempestivo di David salverà la donna. Inoltre, Valeria sarà molto interessata al triste passato di suo marito.

Anche Prudencio sarà esausto e lascerà la casa di Felipe. A quel punto, Marina deciderà di trovare una nuova infermiera. Quest'ultima si chiama Adoracion.

Poco dopo, Casilda si presenterà a casa di Valeria per fare le pulizie e la donna scoprirà che sarà stata un'idea di David. Quest'ultimo infatti, vorrà farsi perdonare da sua moglie.

Aurelio dirà a Valeria di aver noleggiato un pianoforte di qualità per la sua esibizione. Genoveva intanto sarà sempre più sospettosa e deciderà di rubare le chiavi dello scrittoio di suo marito per scoprire qualcosa in più. E infatti, la dark lady troverà le lettere per Rodrigo mai spedite.

Infine, Lolita sarà convinta che Dori possa essere la persona giusta per aiutare Felipe. La nuova infermiera, quindi, andrà a casa dell'avvocato che però tratterà subito male la povera Dori.