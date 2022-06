Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica Una vita, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a sabato 18 giugno, Aurelio farà in modo che Genoveva non sospetti di lui. La donna, però, scoprirà le lettere mai inviate a Rodrigo e tenterà di sedurre David. Inoltre Felipe tratterà male la nuova infermiera Dori, mentre Casilda aiuterà Guillermo con Azucena, anche se la donna penserà ancora al suo fidanzato.

Fatima fa perdere le sue tracce

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dal 13 al 18 giugno, Fatima farà perdere le sue tracce e Felipe riterrà che la donna l'ha derubato.

Casilda invece noterà che alcuni oggetti in soffitta non ci sono più. Intanto Ignacio ha reperito a Felipe un nuovo infermiere, ma quest'ultimo sembrerà propenso a lasciare l'incarico per il comportamento aggressivo dell'avvocato. Inoltre si terrà la cena in casa Quesada e Genoveva rivolgerà numerose domande a David. Successivamente Salmeron resterà da sola con il marito e gli dirà di voler tornare a occuparsi personalmente degli affari.

Guillermo dice a Casilda di essere innamorato di Azucena

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 giugno, Aurelio penserà di aver allontanato tutti i sospetti di Genoveva e acconsentirà a David di fare l'agente di borsa. In realtà però Salmeron proseguirà le sue indagini e arriverà a sedurre l'uomo.

Intanto Ramon si disinteresserà dell'inaugurazione della piazza in memoria di Antonito. Inoltre Guillermo racconterà a Casilda come è stato tutto frutto di un errore e che la donna che ama realmente è Azucena. La domestica gli darà il suo supporto.

Nel frattempo David allontanerà Genoveva e quest'ultima per difendersi gli spiegherà che era tutta una prova per vedere se fosse fedele alla moglie.

In tutto questo Liberto riferirà a Rosina di avere chiesto un prestito alla famiglia per la ristrutturazione, mentre Guillermo cercherà di conquistare il cuore di Azucena e si fingerà intenditore di poesie. Aurelio invece tenterà di avvicinarsi a Valeria, ma il pronto ritorno di David fermerà ogni suo proposito.

Ramon e Lolita litigano nuovamente

In base agli spoiler della prossima settimana, Ramon e Lolita litigheranno nuovamente in merito alla commemorazione di Antonito. Intanto Prudencio andrà via dall'abitazione di Felipe e Marina penserà ad Adoracion come nuova infermiera. Inoltre Casilda rivelerà ad Azucena di avere dato a Guillermo delle notizie sul suo conto, ma la donna penserà ancora al fidanzato dal quale non ha notizie da tempo.

Nel frattempo Aurelio riferirà a Valeria di averle affittato un pianoforte per la sua esibizione. In tutto questo Genoveva sarà sempre più diffidente e dopo essere entrata in possesso delle chiavi dello scrittoio del Quesada, noterà le missive per Rodrigo mai inviate. Infine Lolita riterrà che Dori possa essere la persona ideale per Felipe. Anche in questo caso però Alvarez-Hermoso tratterà in malo modo la donna.