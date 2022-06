Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa tutti i giorni con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 giugno, Guillermo farà di tutto per avvicinarsi ad Azucena, ma la donna lo respingerà ripetutamente. Inoltre Genoveva non si fiderà di Aurelio e Valerie e avvierà delle indagini, mentre Felipe grazie alle preziose cure di Dori uscirà di casa.

Guillermo viene respinto da Azucena

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 20 al 25 giugno, Guillermo tenterà di uscire insieme ad Azucena, ma la ragazza lo respingerà dicendogli che è già impegnata con un'altra persona.

Intanto ci sarà un momento di tensione tra Aurelio e Genoveva, dopo che Salmeron ha cercato tra i suoi effetti personali. Inoltre il fidanzato di Azucena attraverso una missiva annuncerà alla donna di volerla lasciare. Lolita invece farà la conoscenza di Fidel.

Nel frattempo Felipe si sentirà male e prenderà un calmante, che gli impedirà di essere presente al ricordo per Antonito. Pure Ramon ribadirà a Lolita di non voler andare. Successivamente cambierà idea e in piazza farà un discorso, attaccando in maniera violenta tutti i politici presenti. I giornali il giorno dopo daranno ampio risalto a quanto avvenuto. Felipe inizierà a comportarsi meglio.

Genoveva racconta a Valeria di Anabel

Secondo le anticipazioni televisive fino al 25 giugno, Azucena sarà infuriata per la fine della storia con il fidanzato e tratterà con molta sufficienza Guillermo.

Intanto Genoveva racconterà a Valeria di Anabel e la donna inizierà a indagare su Aurelio. Quest'ultimo sarà stanco delle dicerie messe in giro dalla moglie e non escluderà di assumere delle decisioni eclatanti. Salmeron però non darà peso alle minacce del marito.

Nel frattempo Valeria riferirà ad Azucena di avere amato un'altra persona prima di David.

Il ragazzo però ascolterà tutto e la inviterà a fare attenzione. In tutto questo Aurelio rivelerà a Genoveva di essersi avvicinato a Valeria solo a fini affaristici, mentre Guillermo verrà a conoscenza che Azucena non è più fidanzata. Le cose con lei però non muteranno. Tra le altre cose, Aurelio dirà a Valeria che prossimamente le farà avere una missiva di Rodrigo.

La donna però non crederà più alle sue parole e sarà stufa del suo corteggiamento.

Casilda non si fida della nuova infermiera Dori

In base agli spoiler della prossima settimana, Genoveva ascolterà un dialogo tra Marcelo e Luzdivina e scoprirà che il marito ha acquistato un pianoforte per Valeria. Salmeron allora darà il compito al detective Cuevas di indagare sui rapporti tra David e Rodrigo. Intanto grazie a Dori, Felipe uscirà di casa sorprendendo tutto il vicinato. Casilda però non si fiderà della nuova infermiera. Infine Hortensia si opporrà al fatto che Liberto dia delle ripetizioni a Guillermo, in quanto ha paura che tra il ragazzo e Azucena possa nascere un amore.