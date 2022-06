Proseguono gli appuntamenti tv con la soap opera iberica Una vita, in onda dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale 5. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi dal 4 al 10 luglio non mancheranno i colpi di scena.

Anticipazioni su Una Vita: Genoveva fa visita a Valeria

Dopo aver scoperto i piani di suo marito, Genoveva va a fare visita a Valeria e le rivela che, in realtà, Aurelio non sa dove si trovi il suo amato Rodrigo. Pertanto la giovane donna vuole far luce sulla questione e si reca dal diretto interessato per chiedere delle spiegazioni.

Nel frattempo Dori decide di dare a Felipe un ultimatum. Intanto Lolita si prepara per rivedere il suo adorato figlio, Moncho. Per l'occasione, però, Ramon non si sente pronto perché crede che suo nipote somiglia molto ad Antoñito, il suo defunto figlio.

Aurelio abusa di Valeria

Nel contempo Azucena e Guillermo si ritrovano a parlare del conflitto tra i loro genitori e iniziano a riavvicinarsi particolarmente, nonostante Claudia non smetta di attirare l'attenzione del giovane studente.

Intanto Valeria si reca da Aurelio per chiarire la situazione e quest'ultimo prova ad abusare di lei. Fortunatamente David riesce a impedirlo e prova a consolarla, ma la giovane donna è ancora fortemente in collera con lui.

Successivamente accetta le sue scuse e si riappacificano.

Tornata a casa, Valeria riceve la visita inaspettata di Genoveva. Quest'ultima informa la giovane che suo marito Aurelio non la importunerà più e che farà di tutto per trovare Rodrigo. Inoltre, avvisa David di essere in serio pericolo e lo intima di lasciare immediatamente Acacias.

Prima di fare le valigie, però, il giovane chiede a Valeria di seguirlo: i due, oltre a baciarsi, si lasciano prendere dalla felicità e si concedono una notte di passione.

Una Vita: Aurelio avvelena Genoveva

Nel frattempo Felipe informa Dori di essere intenzionato a ridurre notevolmente il numero dei suoi medicinali. Tuttavia, questa sua decisione gli si ritorce contro poiché, nel cuore della notte, gli viene una brutta crisi di panico.

Poco dopo egli riceve una lettera misteriosa nel quale gli viene suggerito di seguire di nascosto Dori e sente quest'ultima parlare con una donna di lui. Pertanto decide di affrontare l'infermiera, la quale, però, si giustifica facendogli credere che stesse parlando con Marina. Intanto Ignacio prova a mettere in guardia Felipe sull'infermiera.

Poco dopo Aurelio chiede al suo fidato Marcelo di avvelenare sua moglie mentre lui è in viaggio. Tuttavia, quest'ultimo non riesce a compiere tale gesto. Al contrario, propone a Genoveva di essere il suo servo e le rivela delle informazioni molto importanti su Rodrigo Llunch.

Dopo l'intensa notte trascorsa insieme, David confessa di essere a conoscenza dei piani di Aurelio e Valeria si arrabbia molto con lui, al punto da cacciarlo di casa.

Mentre il giovane si trova in viaggio per lasciare Acacias, viene improvvisamente attaccato da qualcuno. Fortunatamente riesce a salvarsi e raggiunge la sua amata, la quale si lascia nuovamente prendere dall'impeto della passione e lo bacia.