I telespettatori di Una vita, tra qualche puntata, faranno la conoscenza di Dori Navarro, la nuova infermiera di Felipe Alvarez Hermozo. La donna riuscirà a farlo migliorare ma si capirà sin da subito che nasconderà un segreto. Ebbene, con il passare delle puntate, si scoprirà che Dori starà usando Felipe per una ricerca medica. Intanto tra i due crescerà il sentimento.

Felipe migliorerà grazie alle cure di Dori, ma Ignacio sospetta di lei

L'arrivo di Dori Navarro ad Acacias segnerà un punto di svolta per Felipe Alvarez Hermozo. L'uomo infatti, la assumerà come infermiera e ben presto comincerà a migliorare.

La donna, senza dire nulla a nessuno, avrà ridotto le quantità di ansiolitici prescritte da Ignacio, sostituendoli con dei placebo. Questo metodo alternativo darà i suoi frutti, visto che a sorpresa, Felipe comincerà a uscire di casa, passando dei pomeriggi interi insieme ai vecchi amici. Mentre Felipe comincerà a legarsi sempre più alla sua infermiera, Ignacio sospetterà che la donna nasconda un segreto, arrivando persino a dubitare che sia veramente un'infermiera.

Dori e Felipe passione una notte d'amore insieme: anticipazioni Una vita

Anche i telespettatori di Una vita, intuiranno che Dori nasconde un segreto. Sembrerà chiaro che la donna non sia in realtà chi dice di essere. Ma prima di arrivare a scoprire la verità, passeranno diverse puntate.

Anche Felipe comincerà a, stare in guardia nel momento in cui vedrà Dori parlare per strada con Genoveva. Alvarez Hermozo avrà timore che l'infermiera sia una spia dell'ex moglie ma sarà fuori strada. Dopo essere stato rassicurato in tal senso, Dori farà una misteriosa telefonata all'estero. In seguito, Felipe e Dori si avvicineranno sempre di più, tanto da arrivare a trascorrere una notte di passione insieme.

Non solo, Alvarez Hermozo deciderà di rendere pubblica la loro relazione dopo che i due saranno stati sorpresi a baciarsi da Lolita.

Felipe scopre il segreto di Dori: lo sta usando per una ricerca medica

Nonostante Dori sembri realmente innamorata di Felipe, non si riuscirà a fare a meno di sospettare di lei. Il pubblico di Una vita, avrà il sentore che stia archittettando qualcosa e ben presto il suo segreto verrà a galla.

Tutto accadrà nel momento in cui Felipe si accorgerà che l'infermiera gli starà nascondendo una lettera che avrà ricevuto. L'avvocato vorrà vederci chiaro e comincerà a dubitare di lei nel momento in cui la donna gli chiederà un giorno libero. Sarà in questo frangente che Alvarez Hermozo scoprirà la verità. Dori lo starà usando per uno studio scientifico. La donna quindi, sarà giunta ad Acacias con l'unico scopo di renderlo protagonista di una ricerca medica. Come prevedibile, Felipe non prenderà affatto bene la cosa. Cosa succederà ora tra loro? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.