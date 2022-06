Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, incentrata sulla vita, gli amori e le vicissitudini di un gruppo di abitanti di un quartiere della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 giugno al 2 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle preoccupazioni di Hortensia, sulla telefonata fra Aurelio e il cappellano, sulle minacce di Quesada a Genoveva, sulla proposta di lavoro che riceverà Ramon e sulla tristezza di Valeria.

Pascual rimprovera Guillermo

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Hortensia inizierà a temere che Guillermo e Azucena possano diventare più che amici. In effetti, fra i due giovani inizierà a nascere una certa complicità che, ben presto, diventerà evidente a tutti. Pascual se ne renderà conto e rimprovererà il figlio, consigliandogli di concentrarsi sugli studi senza lasciarsi distrarre dalle ragazze. Luis Manas si recherà alla pensione, al ristorante e alla bottega di Lolita offrendo molto denaro per l'acquisto delle attività. Nonostante la generosa offerta dell'uomo, Inma si rifiuterà di vendere il ristorante. Il cappellano carcerario di Natalia contatterà telefonicamente Aurelio per riferirgli la confessione fatta da una detenuta in punto di morte.

Di fronte all'ennesima dimostrazione di incompetenza di Adoracion, Ignacio le chiederà di mostrargli il suo diploma di infermiera, scoprendo che non è timbrato. A quel punto, il giovane pretenderà dall'infermiera la verifica delle sue referenze. Lolita chiederà conferme a Marina che correrà da Adoracion a dirle di non voler più mentire per lei.

Felipe sta meglio

Ramon vorrebbe accettare l'offerta del direttore del giornale che vorrebbe farlo diventare un editorialista. Marcelo si arrabbierà con Luzdivina quando scoprirà che quest'ultima ha rovistato nel suo alloggio, trovando il ritratto di una sua sosia. Genoveva cercherà di sfruttare la verità che ha scoperto su David e Valeria.

Aurelio lo scoprirà e le intimerà di smetterla se non vuole che lui sia costretto a toglierla di mezzo. Fidel rivelerà a Lolita di essere un'alta carica della polizia ma di non volerlo confessare a Ramon. Pascual arriverà ad Acacias per andare a trovare la mamma, Inma. Ben presto il giovane si mostrerà scontroso e serio nei confronti di tutti i vicini. Ignacio cercherà di dare più attenzioni ad Alodia, portandola a teatro.

Rosina e Hortensia troveranno molto attraente Pascual pur considerandolo un uomo veramente sgarbato. Liberto si preparerà ad incontrare un socio del circolo con cui parlare delle accademie francesi, per poi accettare di riappacificarsi con Ramon. Ignacio andrà a trovare Felipe, trovandolo in buone condizioni e scoprendo che Dori gli fa fare gli esercizi che lui gli ha prescritto. Valeria sarà molto triste al pensiero di non poter rivedere il marito e David cercherà di consolarla. Servante mediterà di regalare a Fabiana un rosario.