Le vicende della telenovela spagnola Una vita non smettono di sorprendere i fan italiani. Negli episodi in onda sul piccolo schermo dal 19 al 25 giugno 2022, Genoveva Salmeron e Aurelio Quesada avranno dei diverbi, mentre ci sarà una svolta per Felipe Alvarez Hermoso, visto che per merito dell’infermiera Dori Navarro si riprenderà.

Anticipazioni Una vita, al 25 giugno: Josè Miguel sospetta che Ignacio stia tradendo Alodia

Dalle anticipazioni delle puntate in programmazione su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 giugno, si evince che Liberto dirà alla moglie e alla cognata di dover risparmiare denaro per coprire le spese della ristrutturazione: la situazione peggiorerà quando Rosina apprenderà che la tenuta di famiglia non è più occupata dagli affittuari.

Intanto Azucena si rifiuterà di uscire con Guillermo, dicendogli di essere già impegnata sentimentalmente: a sorpresa la fanciulla verrà lasciata dal suo fidanzato tramite una lettera. Bellita e Josè Miguel invece si renderanno conto della tristezza di Alodia per non essere calcolata da Ignacio. A proposito di quest’ultimo, Josè Miguel sospetterà che il ragazzo stia tradendo la domestica.

Tensione tra Aurelio e Genoveva, David si arrabbia con Valeria

Ci sarà tensione tra Aurelio e Genoveva non appena quest’ultima rovisterà tra le carte del marito. Durante la cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato, un fotografo farà degli scatti a Valeria. Lolita intanto farà la conoscenza di Fidel, il vedovo di Maria Josè.

Felipe dopo aver avuto un attacco di panico si prenderà una grande quantità di calmante. Ramon invece a sorpresa si presenterà nella piazza di Acacias 38 e farà un discorso incendiario contro i politici e il governo. Lolita dopo essere stata consolata da Marina si toglierà gli abiti da lutto.

Fabiana intanto si lamenterà della pigrizia di Servante.

David si arrabbierà con Valeria per aver detto ad Azucena di aver amato un altro uomo prima di lui. Aurelio invece farà sapere a Genoveva di essere interessato a Valeria soltanto per una questione di affari. Quest’ultima non crederà a Quesada, quando le assicurerà di farle ricevere presto una missiva da parte di Rodrigo.

Genoveva assume il detective Cuevas, Felipe esce di casa per la prima volta

Nel contempo Aurelio ordinerà a Luis Mañas di acquistare tutti i negozi del quartiere, invece Genoveva tramite una conversazione fra Marcelo e Luzdivina scoprirà che suo marito ha regalato un costoso pianoforte a Valeria: alla luce di ciò, Salmeron chiederà al detective Cuevas di indagare su Rodrigo Lluch e David, dopodiché farà visita a Valeria. Intanto Ramon e Fidel faranno capire di andare d’accordo, mentre Liberto deciderà di ipotecare la tenuta di famiglia.

Finalmente Felipe uscirà di casa per la prima volta per merito delle cure della nuova infermiera Dori: intanto quest’ultima non convincerà Casilda, visto che la stessa svelerà i suoi dubbi a Fabiana e Lolita.

Per finire Rosina e Hortensia chiederanno a Liberto di non dare più lezioni private di algebra a Guillermo: il timore della cognata di Seler sarà soprattutto la nascita di una storia d’amore tra sua figlia Azucena e il ragazzo.