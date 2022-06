Intrighi e tradimenti saranno al centro delle dinamiche di Una vita, la soap opera del daytime di Canale 5. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna, e in programma nelle prossime settimane, rivelano che Valeria Cardenas sarà messa davanti a un bivio. Genoveva Salmeron, infatti, minaccerà di uccidere David Exposito se non riuscirà a convincere suo marito Rodrigo a riprodurre il gas tossico.

Una vita: Genoveva riesce a trovare Rodrigo

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate annunciano che Genoveva metterà con le spalle al muro Valeria.

Tutto inizierà quando la dark lady riuscirà a trovare Rodrigo in Germania grazie all'aiuto di un detective. Lo farà prelevare dal suo tirapiedi Cuevas in modo che assista a un bacio tra sua moglie e il falso marito David. Nonostante tutto, Lluch non si arrabbierà con la pianista e dopo essere scappato dalla sorveglianza dell'investigatore riuscirà a incontrarla per un ulteriore chiarimento. In questa occasione l'uomo ammetterà di aver dato fuoco al laboratorio, in quanto Aurelio pretendeva che continuasse a creare un gas pericoloso per diventare ricco. Dopodiché, Rodrigo chiederà a Valeria di chiarire la natura del rapporto con David, ma la pianista non riuscirà a formulare una risposta convincente.

La dark lady inizia a ricattare Valeria

Nelle nuove puntate di Una vita, Rodrigo e Valeria verranno sorpresi da Genoveva e dal suo tirapiedi. Il detective, a questo punto, riporterà il chimico nel nascondiglio segreto mentre la dark lady inizierà a ricattare la pianista. Infatti, pretenderà che il suo vero marito accetti di ricreare il gas tossico per conto suo altrimenti David verrà ucciso.

Ovviamente tali parole spaventeranno moltissimo Cardenas, in quanto innamorata di Exposito, nonostante sia sposata con Rodrigo. La donna, a questo punto, non saprà come reagire di fronte alle minacce della dark lady. Inoltre, Valeria non racconterà a David che il suo vero marito è tornato nel quartiere grazie a Genoveva.

David sospetta del comportamento della falsa moglie

Dall'altro canto David inizierà a sospettare del comportamento della sua falsa moglie. L'uomo, infatti, sospetterà che Valeria gli stia nascondendo qualcosa. Rodrigo, intanto, si rifiuterà di collaborare con Genoveva per ricreare il gas tossico, in quanto teme che quest'ultima e Aurelio possano far del male a delle persone innocenti. Intanto il messicano apprenderà che il chimico si trova ad Acacias 38 grazie a una soffiata di Marcelo. Di conseguenza adibirà un'ala del suo appartamento a laboratorio chimico con la speranza di iniziare la fabbricazione del gas quanto prima.