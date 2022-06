I colpi di scena nella telenovela di origini spagnole Una vita, continuano a essere dietro l’angolo. Nel corso delle prossime puntate italiane, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) quando avrà la conferma di aspettare un figlio da Aurelio Quesada (Carlos de Austria) sarà decisa ad abortire, con la certezza che in questo momento della sua vita finirebbe per avere soltanto problemi.

Spoiler spagnoli, Una vita: Quesada apprende che Natalia è morta per mano di Genoveva

Le anticipazioni di ciò che succederà negli episodi dell’appassionante soap opera in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Genoveva continuerà a infastidire parecchio il marito Aurelio quando farà il possibile per intromettersi nei suoi affari.

La darklady dopo aver condotto delle indagini, verrà a conoscenza che David (Aleix Rengel Meca) e Valeria (Roser Tapias) in realtà non sono affatto marito e moglie. Inoltre Salmeron apprenderà che Aurelio ha architettato un piano che coinvolge personalmente un certo Rodrigo Lluch: in poche parole Quesada terrà sotto scacco Valeria per scoprire dove si è rifugiato lo scienziato.

Aurelio inoltre non appena saprà che c’è lo zampino di sua moglie con la morte di sua sorella Natalia (Ástrid Janer), non la prenderà per niente bene: Salmeron dopo essere sfuggita dalle grinfie del consorte, per merito del detective Cuevas riuscirà a rintracciare Rodrigo. Genoveva poi inizierà a portare Valeria dalla sua parte, instaurando un legame di amicizia e facendole avere delle informazioni sul suo vero marito.

Non passerà molto per vedere Aurelio in preda alla furia, commissionare al suo maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) l’uccisione di Genoveva: a sorpresa il messicano si tirerà indietro, visto che non eseguirà il tremendo ordine del suo padrone.

Aurelio non vuole che sua moglie interrompa la gravidanza

Nel contempo mentre i telespettatori assisteranno a un ulteriore riavvicinamento tra David e Valeria, non passerà di certo inosservato il turbamento di Salmeron: nello specifico quest’ultima avrà il timore di poter essere in dolce attesa.

Quando avrà la conferma di aspettare un figlio, Genoveva negherà la gravidanza ad Aurelio e sarà sempre più decisa a fare la conoscenza di Rodrigo. Quesada non appena saprà che sua moglie ha scoperto dove si trova lo scienziato, dirà a Marcelo di controllare ogni movimento della donna.

A questo punto Salmeron ricatterà Ignacio (Marco Caceres), che avrà il compito di aiutarla ad abortire: non appena Quesada saprà che sua moglie è incinta, vorrà a tutti i costi farle portare avanti la gravidanza.