Uomini e donne riparte da settembre con la nuova stagione 2022/2023 e, intanto i fan si chiedono chi tornerà nel cast e chi invece sarà fatto fuori dallo show di Maria De Filippi.

Come spesso accade in tutte le edizioni della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, anche questa volta potrebbero esserci delle novità nel parterre del trono classico e trono over.

Tra i candidati a rischio spicca il nome di Gemma Galgani mentre, tra quelli che dovrebbero tornare a "mani basse" spicca il nome di Ida Platano.

Il ritorno di Uomini e donne nella stagione tv 2022/2023 di Canale 5

Nel dettaglio, la nuova edizione di Uomini e donne è confermatissima nel palinsesto della stagione televisiva 2022/2023.

Anche quest'anno la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà ad essere uno dei programmi di punta della stagione televisiva Mediaset, complice il clamoroso successo registrato con l'ultima edizione che ha segnato picchi record del 32% di share in daytime.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti che avranno la possibilità di mettersi in gioco e di cercare il vero amore, non mancano i retroscena e le indiscrezioni anche sui protagonisti del trono over.

A rischio la presenza di Gemma Galgani nella prossima stagione di Uomini e donne

Al momento, infatti, tra coloro che apparirebbero in bilico e quindi a rischio uscita di scena dal cast di Uomini e donne, spicca il nome di Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo aver perso la centralità all'interno delle dinamiche della trasmissione di Canale 5, potrebbe ritrovarsi a dover dire addio per sempre alla trasmissione che le ha permesso di ottenere l'apice della popolarità e del successo, nel corso di questi dodici anni.

Tuttavia, le ultime sfortunate vicende di Gemma dal punto di vista sentimentale, la renderebbero "meno appetibile" del solito, motivo per il quale la dama torinese potrebbe ritrovarsi ad uscire di scena dallo show.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri verso la riconferma a Uomini e donne 2022/2023

Al contrario, invece, non dovrebbero esserci dubbi sul ritorno di Ida Platano a Uomini e donne 2022/2023.

Stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la celebre dama siciliana non sarebbe in discussione.

Complice il grande interesse che hanno catalizzato le sue ultime avventure sentimentali, Ida tornerebbe di diritto nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi.

E, sempre stando ai retroscena di queste ore, non si esclude che in trasmissione possa ritrovare anche il suo ex Riccardo Guarnieri, con il quale quest'anno ha provato a recuperare (inutilmente) il rapporto.