L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la stagione 2022/2023 in partenza da settembre in poi su Canale 5.

I primi retroscena sul cast dello show di Maria De Filippi non mancano e, al momento, si vocifera che dovrebbe esserci il ritorno di alcuni volti noti che ormai da anni, popolano le file del parterre del trono over.

Tra questi sarebbe confermatissima la presenza di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, così come quella di Armando Incarnato. Indiscrezioni che hanno indispettito i fan social del programma, i quali chiedono a gran voce che ci sia un cambiamento radicale a partire da settembre.

I primi retroscena su Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, la nuova edizione di Uomini e donne tornerà in onda a partire da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

L'appuntamento è confermato nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, quella attualmente occupata dalla soap opera Un altro domani, che sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista auditel.

Ma cosa succederà in questa nuova edizione del seguitissimo talk show dei sentimenti di Maria De Filippi? Al momento non mancano i retroscena sul cast: si vocifera infatti che nel parterre del trono over dovrebbero esserci dei ritorni che non passerebbero inosservati.

Ida, Armando e Gemma verso la riconferma e i fan sbottano

Uno di questi ha a che fare con Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la coppia del trono over che ha tenuto banco per tutta la parte finale dell'ultima stagione, dovrebbe avere una seconda possibilità e quindi i due ex tornerebbero per mettersi in gioco e magari riprovare ancora una volta a mettere insieme i cocci della loro relazione.

Tra coloro che potrebbero ritornare nello studio di Uomini e donne, spiccano anche i nomi di Armando Incarnato e Biagio Di Maro, anche loro onnipresenti in studio da svariati anni. Nel parterre del trono over dovrebbe esserci anche la riconferma della dama torinese, Gemma Galgani.

Nomi che, in queste ore, hanno fatto indispettire alcuni fan social della trasmissione, i quali chiedono a gran voce che ci sia una rivoluzione nel cast della prossima edizione, per evitare situazioni già viste e riviste.

I fan polemici chiedono cambiamenti a Uomini e donne 2022/23

"Per favore Maria, manda a casa Armando, Biagio, Gemma e Ida. Fai un programma pulito con persone che vogliono trovare veramente l'amore e non persone che sanno fare solo i loro interessi", ha scritto un fan auspicando nel cambiamento per Uomini e donne 2022/23.

"Maria fai pulizia e manda a casa Armando, Biagio, Gemma e Ida e tutti quelli che stanno lì a scaldare solo la sedia", ha scritto un altro utente social.

"Sempre le stesse facce hanno stancato... non è possibile che torneranno di nuovo Ida e Riccardo", ha sentenziato un altro spettatore di Uomini e donne.