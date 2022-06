Armando Incarnato, storico cavaliere di Uomini e donne, stacca la spina e si gode le sue vacanze estive in compagnia della figlia.

Dopo una stagione decisamente "turbolenta" vissuta nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ecco che Armando ha scelto di ritagliarsi dei momenti per godersi del sano relax con la sua bambina.

A testimoniare il tutto è stato lo stesso cavaliere napoletano, che sui social ha condiviso degli scatti che non sono passati inosservati.

Armando Incarnato sempre al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando Incarnato continua ad essere uno dei volti di Uomini e donne maggiormente discussi e costantemente al centro delle polemiche e dell'attenzione social.

Anche durante l'ultima stagione del programma di Canale 5, non sono mancate le critiche nei confronti di Armando e il suo atteggiamento, da tanti fan ritenuto un po' troppo "sopra le righe".

Tuttavia, adesso che i riflettori della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sono spenti per la pausa estiva, ecco che Armando si gode un periodo di relax assieme alla sua amata bambina.

Le vacanze estive di Armando con sua figlia (Foto)

Nei giorni scorsi è stato lui stesso, a condividere sui social, degli scatti che lo immortalano insieme a sua figlia, mentre si godono la tintarella in spiaggia.

"Se vivi di questo sei l'uomo più ricco del mondo. L'immensità del mare in due gocce d'acqua", ha scritto Armando nella dedica social che ha voluto fare alla sua bambina.

E, questa volta, la reazione dei fan social (solitamente molto duri e critici nei confronti di Armando) è stata assolutamente positiva. In tanti si sono complimentati con Armando per sua figlia , sottolineando il fatto che resterà per sempre il "grande amore" della sua vita.

A settembre, Armando dovrebbe tornare in studio a Uomini e donne

Intanto, però, si pensa anche a quello che succederà nel corso della prossima edizione di Uomini e donne, in partenza da metà settembre su Canale 5.

I retroscena su quello che sarà il cast del dating show di Maria De Filippi non mancano e, al momento, sembrerebbe che Armando dovrebbe ritornar in studio per rimettersi in gioco.

Dopo un'ultima stagione che non ha dato frutti dal punto di vista sentimentale, il cavaliere napoletano dovrebbe avere una seconda chance per cercare di trovare l'anima gemella.

Situazione diversa, invece, per un altro volto storico del parterre di Uomini e donne trono over. Trattasi di Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato di Ida Platano, la cui presenza nella prossima edizione 2022/2023 del dating show di Canale 5 sarebbe attualmente in bilico.