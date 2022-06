Gemma Galgani potrebbe cedere di nuovo al fascino del chirurgo estetico. In vista della prossima edizione di Uomini e donne, che debutterà su Canale 5 a metà settembre, la celebre dama torinese potrebbe presentarsi con una novità che non passerebbe affatto inosservata.

In questi ultimi anni, infatti, Gemma ha abituato il pubblico a un bel po' di cambiamenti legati soprattutto al suo aspetto estetico.

Ebbene, sembrerebbe che anche il prossimo anno la dama di Uomini e donne potrebbe presentarsi con una novità: un naso nuovo di zecca.

Nuovo intervento di chirurgia per Gemma?

A lanciare le ultime indiscrezioni su Gemma è Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale riporta le voci sempre più insistenti di un nuovo intervento di chirurgia al quale potrebbe sottoporsi la celebre dama di Uomini e donne trono over.

"Gemma tornerà in tv con il naso rifatto?" scrive la rivista ipotizzando il fatto che la nuova operazione chirurgica potrebbe avvenire questa estate, prima dell'inizio delle nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi.

A quanto pare lo scopo della dama sarebbe quello di regalarsi un nuovo profilo e addolcire le linee del suo naso.

Nella nuova stagione di Uomini e donne, Gemma tornerà con il naso rifatto? (Foto)

Il settimanale ha ascoltato anche il parere di un chirurgo plastico, il quale ha ammesso che per il profilo di Gemma non sarebbe indicato un "naso alla francese", perché finirebbe per stravolgerne l'identità.

"Meglio definire la punta e ridurre le narici" ha spiegato il chirurgo Lecciso e a tal proposito, la rivista ha ipotizzato anche il "prima e dopo" di Gemma, realizzando attraverso un gioco grafico, quello che potrebbe essere il nuovo naso nella dama torinese nella prossima edizione di Uomini e donne.

Nel caso in cui tale operazione dovesse andare in porto, non sarebbe la prima alla quale si sia sottoposta in questi anni. In passato, infatti, Gemma si è concessa un mini lifting al volto, mentre la scorsa estate ha scelto di regalarsi delle labbra più carnose e un seno nuovo, più alto e pieno.

L'estate di Gemma in compagnia di Ida Platano

In attesa di scoprire se Gemma tornerà davvero dal chirurgo estetico per rifarsi il naso, in questi giorni ha avuto modo di rivedere la sua migliore amica Ida Platano.

Le due protagoniste del trono over si sono riviste a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne e hanno trascorso qualche giornata in compagnia.

Non sono mancate le dediche social, soprattutto da parte di Ida Platano, che continua a considerare Gemma una delle sue più care amiche, nonché una spalla sulla quale poter contare sempre.