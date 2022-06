Ida Platano 'corteggiata' da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7. Le ultime indiscrezioni sulla dama di Uomini e donne, che quest'anno ha tenuto ampiamente banco con le sue tormentate vicende sentimentali, rivelano che ci sarebbero dei contatti in corso per poterla vederla nella casa più spiata d'Italia.

Una trattativa che, nel caso in cui dovesse andare in porto, sancirebbe l'addio di Ida Platano allo studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5, dove ormai è diventata la vera "erede" di Gemma Galgani nel parterre del trono over.

Grande Fratello Vip, Signorini vuole Ida Platano di Uomini e donne?

Nel dettaglio, dal prossimo settembre ripartirà l'intera programmazione televisiva di Canale 5 e tra le trasmissioni confermate spiccano Uomini e donne, in onda nella fascia del primo pomeriggio e il Grande Fratello Vip 7, che tornerà in onda in prima serata.

Per quanto riguarda il reality show Mediaset di Canale 5, in queste settimane la produzione sta lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità e il cast della prossima edizione.

Stando alle indiscrezioni che trapelano in queste ore sui social, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi addosso ad una delle protagoniste di Uomini e donne trono over.

Signorini 'corteggia' Ida Platano per il GF Vip: De Filippi si ribella?

Trattasi della dama siciliana Ida Platano, che quest'anno è stata protagonista indiscussa del dating show Mediaset per la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Ebbene, dal prossimo settembre la dama potrebbe entrare a far parte del cast della settima edizione del reality show in onda in prime time su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

Si vocifera, infatti, che il conduttore starebbe corteggiando Ida e che da qualche settimana sarebbero iniziati anche i primi contatti e una presunta offerta che avrebbero fatto alla dama di Uomini e donne.

Ida potrebbe approdare nella casa del GF Vip 7

Al tempo stesso, però, non si esclude che Maria De Filippi possa storcere il naso di fronte alla possibilità di perdere la sua "punta di diamante" per la nuova edizione del programma Mediaset.

Nel caso in cui la "signora degli ascolti" di Canale 5 dovesse ribellarsi a questa trattativa, non si esclude che Ida Platano possa approdare nella casa del Grande Fratello Vip 7 in corso d'opera.

Del resto, anche questa nuova edizione che partirà a settembre in tv, coprirà l'arco temporale della stagione televisiva 2022/2023. Come è già successo lo scorso anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà ad avere una durata extra-large e nel cast potrebbero esserci ben oltre 40 concorrenti totali.