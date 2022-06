Cosa stanno combinando Ida e Riccardo ora che Uomini e Donne non va in onda? I siti di Gossip stanno provando a soddisfare la curiosità dei fan riportando le ultime indiscrezioni sui protagonisti assoluti della versione Over del dating-show. Se Ida Platano è ufficialmente single e si gode l'estate con il figlio e gli amici, il cavaliere pugliese starebbe frequentando una giovane di nome Serena: sono vari, infatti, gli avvistamenti della presunta coppia tra Bari e Napoli.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Sono passate più di quattro settimane dall'ultimo incontro tra Ida e Riccardo: era lo scorso 19 maggio, infatti, quando i due hanno partecipato alla registrazione finale della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne.

A distanza di un po' di tempo dal loro ultimo faccia a faccia, Platano e Guarnieri non hanno fatto passi l'uno verso l'altra, anzi sembra proprio che la loro principale intenzione sia quella di voltare pagina e dimenticare il tira e molla che portano avanti da anni.

Il pugliese, in particolare, da giorni è al centro del gossip per una possibile novità sentimentale. Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, hanno riportato le segnalazioni di chi ha incontrato il cavaliere del Trono Over dopo la fine del programma e l'ha beccato in dolce compagnia.

Sono vari, infatti, gli avvistamenti del protagonista del dating-show con una ragazza mora che non farebbe parte del mondo dello spettacolo: sarebbe una sua concittadina.

I dettagli sul privato del volto di Uomini e Donne

Dopo essere stato visto e fotografato sul lungomare di Bari accanto a quella che sarebbe la sua nuova fiamma, Riccardo è tornato al centro dell'attenzione mediatica per un altro avvistamento.

Lo scorso weekend, infatti, Amedeo Venza ha segnalato la possibile presenza di Guarnieri in una Instagram Stories di Serena, la giovane che gli avrebbe rubato il cuore dopo la fine di Uomini e Donne. In una foto che la ragazza ha postato sul proprio profilo, si vedrebbe l'immagine del cavaliere riflesso nello specchio di un lussuoso albergo di Napoli.

Gli ultimi gossip, infatti, sostengono che il volto del Trono Over si sarebbe concesso una vacanza romantica con la mora che starebbe frequentando da qualche settimana, ovvero da quando si sono interrotte le riprese del dating-show per la pausa estiva.

Da parte dei diretti interessati, però, al momento non sono arrivate né conferme né smentite su questa indiscrezione.

Niente amore per la dama di Uomini e Donne

Se Riccardo pare non aver fatto molta fatica a rimettersi in gioco dal punto di vista amoroso, Ida non è ancora riuscita a voltare pagina e lo si evince dai contenuti che sta pubblicando sui social network in questo periodo.

La "regina" di Uomini e donne non nasconde il momento delicato che sta vivendo, soprattutto da quando ha capito di essersi illusa per l'ennesima volta su un sentimento che prova solamente lei.

Lo scorso weekend, mentre il suo ex pare si trovasse a Napoli con una ragazza, Platano ha partecipato alle nozze di una coppia di amici. Nelle Stories che ha pubblicato su Instagram in questi giorni, la bresciana si è mostrata sorridente e serena.

L'estate appena iniziata, però, per la parrucchiera sarà all'insegna del relax e della famiglia, anche se non è da escludere che durante le vacanze possa frequentare qualcuno che susciti il suo interesse. Se non dovesse trovare la persona giusta nei prossimi mesi, Ida sarà sicuramente nel cast della nuova edizione del programma di Canale 5, che debutterà a metà settembre.