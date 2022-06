Ida Platano rompe il silenzio su Gemma Galgani dopo le presunte voci di clima teso tra le due. A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne, la celebre dama siciliana ha avuto modo di rivedere la sua amica del cuore Gemma, come testimoniano gli scatti che ha pubblicato in questi giorni sui social.

Le due si sono riviste e, a tal proposito, Ida Platano ha fatto anche una dedica speciale alla sua amica del cuore, confermando di fatto il grande affetto che c'è tra di loro.

Le presunte voci di tensione tra Ida e Gemma dopo U&D

Nel dettaglio, dopo la fine dell'ultima edizione di Uomini e donne in tv, si sono rincorse voci legate ad una possibile uscita di scena della dama torinese dal cast della prossima edizione.

Per diversi giorni si è parlato del probabile addio di Gemma Galgani dal parterre del trono over: voce mai confermata dalla produzione del programma Mediaset, ma neppure smentita.

Come se non bastasse, si era vociferato che al posto di Gemma sarebbe stata Ida Platano a prenderne il posto e quindi ad essere la nuova protagonista del trono over, alimentando anche voci legate a possibili rapporti tesi tra le due proprio a causa di questo avvicendamento a Uomini e donne.

Ida Platano rompe il silenzio sul rapporto con Gemma Galgani

Ma qual è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Ida Platano che, in queste ore, ha scelto di rompere il silenzio in merito alla sua amicizia con la dama torinese.

Gemma e Ida, infatti, hanno avuto modo di rivedersi e di rincontrarsi questa estate per trascorrere un periodo di vacanza insieme, come testimoniano gli scatti pubblicati dalla dama siciliana sui social.

E, come se non bastasse, Ida ha scelto anche di fare una dedica speciale per la sua amica del cuore, con parole che non sono affatto passate inosservate ai numerosi fan.

'Amore mio, ti voglio bene", scrive Ida Platano per la sua amica Gemma

"Ho sempre avuto una certezza, anche nei momenti più difficili: che tu fossi la mia spalla e io la tua.

Sarò sempre qui, per qualsiasi cosa", ha scritto Ida Platano nella dedica che ha scelto di fare a Gemma, condividendola sul suo profilo social.

"Amore mio, ti voglio bene", ha aggiunto ancora Ida Platano nella sua dedica speciale fatta all'amica del cuore, smentendo di fatto le voci legate a possibili inimicizie tra di loro.

Insomma, il legame tra Ida e Gemma non è affatto in crisi: le due dame del trono over continuano ad essere amiche anche fuori dallo studio di Uomini e donne e a frequentarsi.

E, in vista della prossima stagione del programma dei sentimenti di Canale 5, entrambe sarebbero pronte a rimettere piede in studio, alla perenne ricerca del "principe azzurro".