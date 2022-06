Si sta facendo un gran parlare dell'estate di Riccardo Guarnieri. Da quando si sono concluse le registrazioni di Uomini e donne, infatti, il cavaliere è stato avvistato molte volte in compagnia di una ragazza mora che è stata indicata come la sua nuova fiamma. Su Instagram, però, la diretta interessata ha minimizzato il tutto parlando di un'amicizia che va avanti da tanti anni e che i fan del programma avrebbero frainteso. Deianira Marzano non crede a questa versione e punzecchia l'ex di Ida sulla reazione esagerata che ha avuto all'ultima paparazzata.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

La ragazza cui Riccardo è stato fotografato in queste settimane, non sarebbe altro che una sua cara amica. Questo almeno è l'ultimo dettaglio che è emerso su una vicenda che da oltre un mese è sulla bocca di tutti gli spettatori di Uomini e Donne.

Il cavaliere è stato beccato in compagnia della pugliese Serena in molte occasioni, l'ultima una cena in un ristorante di Polignano che i curiosi hanno subito immortalato.

Dopo aver visto lo scatto rubato che ha fatto il giro della rete, Guarnieri si è affrettato a contattare una sua fanpage e chiederne la rimozione immediata dal profilo.

"Togli immediatamente la storia con quella persona", ha scritto il tarantino in una chat che è stata inviata a Deianira Marzano sempre su Instagram.

Insomma, il protagonista del Trono Over ha reagito male all'ennesima paparazzata e ha voluto che i suoi sostenitori la smettessero di mettere in naso nelle sua faccende private.

Il commento sul volto di Uomini e Donne

La risposta che Riccardo ha dato ad una fanpage che ha "osato" condividere la foto incriminata, ha portato tanti a pensare che fossero vere le voci che volevano il cavaliere del Trono Over di nuovo felice.

A frenare l'entusiasmo generale, è stata la ragazza che in queste settimane è stata fotografata con Guarnieri.

Nel rispondere alle domande dei suoi follower di Instagram, la giovane Serena ha ridimensionato il suo legame con il protagonista di Uomini e Donne dicendo: "Lo conosco da 13 anni".

A condividere le parole della pugliese, è stata Deianira Marzano, che ha anche informato il suo "pubblico" che i due sarebbero buoni amici e non una coppia come tanti hanno pensato.

Appreso questo dettaglio, la napoletana allora si è chiesta: "Ma se è un'amica da molti anni come dicono, perché lui si fa venire le mosse a terra? E poi immagino che conoscerà anche Ida".

Lo scetticismo del pubblico di Uomini e Donne

La domanda che si è porta Deianira è un po' quella che tutti gli spettatori di Uomini e Donne si sono fatti quando hanno scoperto che Riccardo e Serena sarebbero soltanto cari amici.

Se è uno storico legame d'amicizia, perché il cavaliere del Trono Over ha reagito così male alla diffusione della foto della cena a Polignano?

Sono in pochi a credere alle parole della ragazza, anche perché chi ha incontrato lei e Guarnieri ha raccontato che erano molto complici e che si scambiavano sorrisi e sguardi d'intesa continuamente.

Una teoria che stanno sposando tanti, è che il pugliese potrebbe aver chiesto alla sua "amica speciale" di mentire sul loro vero rapporto per non rischiare il posto nel cast del dating-show a settembre. Qualora dovesse fidanzarsi ufficialmente, infatti, Riccardo dovrebbe abbandonare definitivamente il programma del quale è assoluto protagonista assieme alla ex Ida Platano, anche lei ancora single e in attesa che ricomincino le registrazioni della nuova edizione.

Mancano ancora un paio di mesi al via alle riprese di U&D, perciò possono accedere tante cose nel privato dei suoi personaggi più chiacchierati e controversi.