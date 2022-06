Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne e naufrago de L'Isola dei famosi, in crisi con la bilancia. In queste ore, è stato lo stesso Cerioli a pubblicare una serie di storie sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui ha ammesso di essere alle prese con un periodo decisamente non facile dato che l'ultimo controllo sulla bilancia gli ha lasciato l'amaro in bocca.

L'ex tronista ha scoperto di essere nuovamente ingrassato, motivo per il quale ha scelto di rimettersi in forma e di cominciare un nuovo piano alimentare e sportivo che possa aiutarlo a perdere peso.

L'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Cerioli, in crisi con la bilancia: '10 chili in più'

Nel dettaglio, Andrea Cerioli ha scelto di condividere con i tantissimi fan che lo seguono su Instagram, la scoperta che ha fatto salendo sulla bilancia per un nuovo controllo peso.

"Stamattina mi sono pesato e sono 85,7 chili. Sono 10 kg sopra il mio standard. Sto iniziano ad assomigliare a un'otaria", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne sui social.

Cerioli ha poi aggiunto che si tratta di chili che sono distribuiti male, dato che nel suo caso il grasso si concentrerebbe in primis sul girovita.

Da qui, la scelta di Andrea Cerioli di rimettersi nuovamente in forma, seguendo un piano alimentare e fisico che lo metterà a durissima prova nel corso delle prossime settimane.

Cosa farà Andrea per dimagrire e perdere peso

"Mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere", ha scritto l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi sui social.

Pur non scendendo nei dettagli della dieta che andrà a seguire nel corso delle prossime settimane, precisando che ogni dieta va scritta e consigliata da un nutrizionista "ad personam", Andrea Cerioli ha svelato che seguirà un allenamento particolarmente intensivo.

"Per le prossime tre settimane farò un'ora/un'ora e mezza di cardio, più parte corpo libero per provare a mantenere tutto il tono muscolare", ha svelato l'ex tronista di Uomini e donne aggiungendo ironicamente che avrà un brutto carattere per circa 21 giorni.

La sfida di Andrea Cerioli

Una sfida di cui, sicuramente, Andrea mostrerà i vari progressi anche sui social dove in questi anni ha continuato a essere uno dei volti di Uomini e donne più amati di sempre dagli spettatori.

Qualche anno fa Andrea si mise in gioco anche come naufrago de L'Isola dei famosi: un'esperienza che gli permise anche di perdere un bel po' di chili.

Intanto prosegue a gonfie vele la sua relazione con Arianna, la ragazza che ha incontrato e scelto proprio durante la sua esperienza nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.