Ci sarebbe aria di cambiamenti a Uomini e donne. Secondo a quello che si vocifera in rete negli ultimi giorni, Maria De Filippi potrebbe rinunciare all'ormai ex regina del Trono Over nell'edizione che debutterà dopo l'estate su Canale 5. I giornalisti sostengono che Alfonso Signorini miri ad avere come concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sia Gemma Galgani che Giorgio Manetti, il tutto a discapito del dating-show che dovrebbe ripartire senza un suo personaggio storico nel cast 2022/2023.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

La rivista diretta da Riccardo Signoretti ne è certa: Maria De Filippi starebbe gioendo per una possibilità che si sarebbe presentata proprio in questi giorni.

Secondo ad un rumor che sta iniziando a prendere piede sul web, Gemma Galgani potrebbe abbandonare il Trono Over per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Pare che Alfonso Signorini sia disposto a fare carte false pur di avere nel cast del Grande Fratello Vip 7 sia la dama torinese che il suo ex Giorgio Manetti.

Il settimanale di gossip, dunque, fa sapere che la 72enne e il "Gabbiano" sarebbero intenzionati ad accettare la proposta di Mediaset di partecipare alla settima edizione del reality-show che debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre.

"In coppia nella casa dopo lacrime e tensioni", si legge sulla copertina del giornale di gossip appena citato.

La voce sulla conduttrice di Uomini e Donne

L'eventualità che Gemma e Giorgio accettino di entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7, avrebbe delle inevitabili conseguenze sulla nuova edizione del dating-show che li ha resi popolari.

"Maria De Filippi ha la scusa pronta per farle lasciare Uomini e Donne", si legge ancora sulla copertina della rivista di Riccardo Signoretti.

Ovviamente la persona che la presentatrice non vedrebbe l'ora di salutare definitivamente, è Galgani, anche perché Manetti non ricopre più il ruolo di cavaliere del Trono Over da circa quattro anni.

Non è la prima volta che la padrona di casa del dating-show Mediaset finisce al centro delle chiacchiere per una presunta insofferenza nei confronti della dama che per tanto tempo è stata regina indiscussa della versione senior.

Nei mesi appena trascorsi, ad esempio, sono tante le sfuriate che la conduttrice ha avuto dopo aver assistito ai soliti siparietti della 72enne, tant'è che a fine stagione l'ha relegata al ruolo di comparsa all'ombra di Ida Platano.

Ida Platano 'regina' di Uomini e Donne

L'accantonare Galgani per quasi un'intera stagione, ha portato alla rinascita televisiva di un altro storico personaggio del Trono Over. Ida Platano, infatti, nei mesi scorsi ha preso il posto che è stato della sua cara amica per anni, tant'è che molti spettatori di Uomini e Donne la definiscono la "nuova Gemma".

Quando il dating-show ricomincerà, la parrucchiera di Brescia dovrebbe essere ancora al centro delle dinamiche più interessanti, a meno che durante l'estate non trovi l'amore e lasci il cast per questo motivo.

Del possibile addio della dama torinese, comunque, si parla da tempo, anche perché neppure la redazione sembra più interessata alle sue conoscenze o alle discussioni che ha con Tina Cipollari davanti alle telecamere.

L'opinionista, inoltre, pare aver individuato una nuova "vittima" ideale: la signora Pinuccia, infatti, è stata il bersaglio delle critiche più pesanti della bionda vamp, il tutto togliendo spazio a Gemma puntata dopo puntata.

Se l'ormai ex regina del format accettasse di partecipare al GF Vip 7, potrebbe ritrovarsi a dover convivere con Giorgio Manetti, l'uomo che più ha amato da quando ha messo piede negli studi Elios.