Uomini e donne è alla ricerca di nuovi tronisti per la stagione 2022/2023. Le prime indiscrezioni rivelano che Maria De Filippi e il suo team di autori avrebbero messo gli occhi addosso a Alessandro Iannoni, reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi 2022.

Il giovane figlio di Carmen Di Pietro, però, in una recente intervista post reality show ha subito messo le cose in chiaro e ha risposto in merito a questa possibilità di vederlo come tronista in tv, a partire dal prossimo settembre.

Retroscena Uomini e donne, nuovi tronisti 2022/2023

Nel dettaglio la nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023 comincerà a metà settembre e, come da tradizione, ci sarà spazio per nuovi tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare il grande amore in televisione.

In questi giorni non mancano le prime indiscrezioni e i retroscena su chi potrebbe occupare l'ambito trono del programma pomeridiano di Canale 5.

Tra i nomi venuti fuori spicca anche quello di Alessandro Iannoni, protagonista quest'anno de L'Isola dei famosi al fianco di sua mamma Carmen Di Pietro.

Alessandro Iannoni stronca l'idea come tronista a Uomini e donne

Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Alessandro sarebbe tra i corteggiati dalla produzione di Maria De Filippi e quindi tra i papabili come nuovo tronista.

Così, in una recente intervista, Alessandro ha detto la sua su questa ipotesi, stroncando però sul nascere queste voci, tanto da ammettere di non aver mai visto il programma di Canale 5.

"Sono sincero: non ho mai visto Uomini e donne, quindi non so cosa sia un tronista" ha sentenziato Alessandro Iannoni che, a questo punto, difficilmente potrebbe essere scelto dagli autori come nuovo protagonista del dating show.

"Mamma sarebbe contentissima, me lo ha proposto lei sull'Isola dei famosi" ha aggiunto ancora Alessandro ammettendo che Carmen Di Pietro sicuramente approverebbe questa sua nuova esperienza tv.

Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne potrebbe esserci anche Lilli Pugliese

In attesa di scoprire quale sarà l'evolversi di questa trattativa, tra i candidati come nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023 spicca anche quello di Lilli Pugliese.

L'ex corteggiatrice di Luca Salatino, dopo essersi beccata un "no" alla scelta finale, sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione dello show di Maria De Filippi.

Nel caso in cui la proposta dovesse essere fatta, Lilli ha fatto sapere che non direbbe no, complice il suo desiderio di rimettersi in gioco e cercare il "vero principe azzurro", dopo la delusione che le è stata inflitta da Luca.