L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da settembre per l'edizione 2022/2023. Nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella e la persona con la quale condividere la vita fuori dagli studi televisivi.

E, in queste settimane, non mancano i primi retroscena su chi potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Tra i nomi circolati, spunta anche quello della giovane Lilli Pugliese, protagonista dell'ultima edizione del programma come corteggiatrice di Luca Salatino.

Quando riparte l'appuntamento con Uomini e donne in tv

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne risulta confermatissima nel palinsesto della stagione tv 2022/2023 e tornerà a settembre.

Il programma manterrà inalterata la sua programmazione: dal lunedì al venerdì, la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, tornerà nelle mani di Maria De Filippi, ormai in grado di assicurare ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Ma chi saranno i nuovi tronisti che prenderanno parte alla trasmissione di Canale 5? Anche in questo caso non mancano i retroscena su coloro che potrebbero prendere parte allo show di Maria De Filippi.

Lilli e Andrea, da corteggiatori a tronisti di U&D 2022/2023?

I primi nomi circolati vedono coinvolti due giovani protagonisti della passata edizione di Uomini e donne. Trattasi di Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, entrambi corteggiatori rispettivamente di Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Lilli e Andrea sono stati protagonisti in studio per svariati mesi, con la speranza di poter riuscire a far breccia nel cuore dei due tronisti che stavano corteggiando ma, alla fine, hanno dovuto fare i conti con un triste rifiuto.

Entrambi, quindi, sono usciti "sconfitti" dalla trasmissione di Canale 5 ma, in vista della nuova edizione 2022/2023, per loro potrebbe arrivare una rivincita.

Lilli e Andrea sarebbero già pronti per Uomini e donne 2022/2023

I due, infatti, sono candidati al trono e messi al corrente di questi retroscena che circolano sulla prossima stagione di Uomini e donne, non si sono tirati affatto indietro.

Lilli Pugliese, ad esempio, pur ammettendo di essere una ragazza di poche parole, non ha nascosto che le piacerebbe vivere l'esperienza da tronista a Uomini e donne, complice anche il suo desiderio di voler trovare davvero una persona con la quale condividere la vita.

Anche Andrea Della Cioppa ha ammesso che, nel caso in cui dovessero offrirgli il trono della trasmissione di Canale 5, non direbbe di no.

Insomma sia Lilli che Andrea sarebbero già pronti per rivestire il ruolo di nuovi tronisti: la trattativa andrà in porto per davvero? Lo scopriremo nelle prossime settimane.