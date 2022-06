Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori della seguitissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, curiosi di scoprire chi si metterà in gioco nel corso della prossima edizione del trono classico.

E, tra coloro che potrebbero arrivare nel cast, spiccano i nomi di volti ben noti al pubblico del programma di Canale 5. Uno di questi è quello di Lilli Pugliese, ex corteggiatrice che il pubblico ha conosciuto quest'anno durante il percorso di Luca Salatino.

Da settembre riparte Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne resta confermato nella stagione 2022/2023 di Canale 5.

La trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, andrà in onda da metà settembre nella consueta fascia oraria che attualmente è occupata dalla soap opera spagnola Un altro domani.

Nuovi tronisti si metteranno in gioco nel corso della stagione per provare a cercare la loro anima gemella e dare così una svolta alla loro vita sentimentale.

E, come è già successo nelle stagioni precedenti, potrebbero tornare in scena alcuni ex protagonisti della passata stagione del programma Mediaset.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? I nomi in lizza per settembre

Tra i candidati in lizza come nuovi tronisti di Uomini e donne, infatti, spicca il nome di Lilli Pugliese. L'ex corteggiatrice di Luca Salatino, dopo aver fatto i conti col rifiuto del tronista romano, ha ammesso che pur non sentendosi adatta al 100% per il trono, non rifiuterebbe l'invito nel caso in cui arrivasse da parte di Maria De Filippi.

Stessa risposta anche da parte di Andrea Della Cioppa, pure lui ex corteggiatore della passata stagione di Uomini e donne.

Per il prossimo settembre, infatti, anche il nome di Andrea è tra quelli in pole position per entrare a far parte del cast di tronisti di Uomini e donne, dopo che ha dovuto scontrarsi col rifiuto di Veronica Rimondi.

Il ragazzo ha ammesso che non disdegnerebbe la proposta della padrona di casa, nel caso in cui dovesse arrivargli tale invito.

E poi ancora, tra i candidati in lizza per Uomini e donne, c'è pure la bella Federica Aversano, anche lei ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Da Federica Aversano ad Antonio Medugno: i candidati per U&D

Un ritorno che, in questo caso, non passerebbe inosservato dato che Federica assicurerebbe degli "scontri accesi" con Tina Cipollari, visto che il rapporto tra le due non è mai stato idilliaco e anche durante la scelta finale di Matteo, se ne sono dette di ogni colore.

Sul trono della trasmissione di Maria De Filippi potrebbe arrivare anche un giovane influencer ed ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Trattasi di Antonio Medugno che, dopo essersi fatto conoscere nella casa più spiata d'Italia, potrebbe debuttare nel cast di U&D per cercare l'anima gemella.