Lilli Pugliese potrebbe tornare a Uomini e donne come nuova tronista. Dopo il "no" di Luca Salatino alla scelta finale (ricaduta su Soraia) la corteggiatrice continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e si parla di lei come candidata al trono della trasmissione di Maria De Filippi. La giovane, di recente, si è espressa sull'argomento, dicendo che probabilmente non sarebbe adatta per ricoprire questo ruolo.

Da settembre ripartirà l'appuntamento con il trono classico, e tra i nuovi protagonisti potrebbero esserci dei volti già noti al pubblico che ha seguito l'ultima edizione del dating-show di Canale 5.

Nuovi tronisti Uomini e donne: chi è in lizza per settembre 2022

L'appuntamento con Uomini e donne si rinnova a settembre per una nuova edizione che punterà ancora una volta sul connubio tra trono classico e over.

Nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella in studio, e tra questi potrebbero esserci anche dei protagonisti che i telespettatori hanno già avuto modo di conoscere durante la stagione precedente del programma.

Tra costoro ci potrebbe essere Lilli Pugliese, la corteggiatrice che ha provato a conquistare (invano) il cuore di Luca Salatino.

Lilli Pugliese potrebbe partecipare a U&D come nuova tronista

Lilli è arrivata fino al rush finale del suo percorso, ma alla fine Luca ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Soraia, con la quale sta portando avanti la relazione fuori dagli studi del programma di Canale 5.

Niente da fare quindi per Pugliese anche se, dal prossimo settembre, per lei potrebbero aprirsi le porte della trasmissione come tronista.

Ma cosa ne pensa la diretta interessata delle indiscrezioni sul suo conto che stanno circolando sul web e sui social? Rispondendo alle domande dei fan che la seguono su Instagram, Lilli ha spiazzato tutti, mettendo un freno a queste voci e precisando di non essere la persona adatta per fare la tronista in Tv.

Le parole di Lilli sui rumor come nuova tronista di Uomini e donne 2022/2023

"Sì ragazzi andrei, però penso che mi avete conosciuto un po' e avete visto che non sono molto adatta per il trono". Così si è espressa Lilli in merito all'eventualità di diventare tronista di Uomini e donne.

Queste affermazioni potrebbero spingere la redazione del programma di Maria De Filippi a riflettere ulteriormente sulla potenziale candidatura di Pugliese per il trono classico, analizzando con la giovane la fattibilità della proposta.

Tra i nomi in lizza per la prossima edizione del dating-show di Canale 5 ci sarebbe anche quello di Andrea Della Cioppa, anche lui rifiutato dalla tronista Veronica Rimondi nell'edizione che si è conclusa nel maggio del 2022.