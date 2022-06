Emergono nuovi retroscena sul cast della prossima edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda da metà settembre su Canale 5.

Anche quest'anno, Maria De Filippi tornerà a puntare sulla formula di successo che mescola insieme trono classico e trono over, dopo lo straordinario successo dell'ultima stagione che ha registrato ascolti record in daytime.

Tuttavia, nel parterre del trono over, potrebbero esserci degli addii e tra i cavalieri a rischio uscita, spiccherebbe il nome di Riccardo Guarnieri.

Chi rischia l'addio a Uomini e donne: due cavalieri in bilico

La messa in onda di Uomini e donne è prevista a partire da metà settembre su Canale 5 ma, come da tradizione, le registrazioni delle nuove puntate cominceranno già a fine agosto.

E, in queste settimane, si parla già di quello che sarà il cast della prossima edizione in programma da settembre in poi.

Per quanto riguarda il trono over, ci sono dei retroscena che non sono passati inosservati tra i fan social, dato che si parlerebbe dell'addio di ben due storici cavalieri della trasmissione.

Uno di questi è Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano onnipresente in studio da un bel po' di anni e alla continua ricerca di una dama con cui costruire una relazione d'amore.

Biagio e Riccardo verso l'addio a Uomini e donne a settembre?

Fino a questo momento, però, non è mai riuscito a trovare la sua "anima gemella" in studio e spesse volte si è ritrovato al centro delle polemiche per i suoi modi di fare ritenuti non proprio galanti nei confronti di una donna.

Ebbene, Biagio potrebbe non essere presente nel parterre della prossima edizione di Uomini e donne e con lui, potrebbe uscire di scena che Riccardo Guarnieri.

Per l'ex fidanzato di Ida Platano, infatti, potrebbe giungere il momento di dire addio alla trasmissione dopo l'ennesimo tentativo fallito di ritornare in coppia con la dama siciliana.

I due, infatti, hanno scelto di voltare pagina definitivamente e di mettere una pietra sopra a questa rocambolesca storia d'amore che ha tenuto banco per svariati anni a Uomini e donne.

Occhi puntati anche sulle novità del trono classico. La redazione del programma Mediaset sta portando avanti i casting che porteranno alla scelta dei nuovi tronisti e dei nuovi corteggiatori che da settembre si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

Tra i papabili tronisti di settembre a Uomini e donne spicca anche Carola

Tra i vari nomi che sono circolati in queste ultime settimane, spicca anche quello di Carola, la nipote di Gemma Galgani.

La ragazza è comparsa sui social in uno scatto pubblicato proprio dalla zia in occasione della sua laurea, ed ha subito conquistato il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi.

In tantissimi, infatti, hanno proposto alla redazione di Uomini e donne di tenere in considerazione Carola come papabile nuova tronista di settembre.

Un suggerimento che potrebbe non passare inosservato, dato che l'accoppiata composta da Gemma e sua nipote Carola, potrebbe essere motivo di interesse per il pubblico e portare grandi ascolti su Canale 5.