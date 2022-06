Gemma Galgani lascia Uomini e donne e approda nella casa del Grande Fratello Vip 7? È questa l'ultima indiscrezione che riguarda la celebre dama torinese, tra i volti di punta della trasmissione di Maria De Filippi.

In queste ultime settimane si sono rincorse diverse voci legate ad una possibile uscita di scena della storica protagonista del trono over, per entrare a far parte del cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, assieme al suo ex storico Giorgio Manetti.

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato il portale social "Pipol Tv", che ha svelato cosa succederà a settembre.

Gemma e il suo ex Giorgio insieme al Grande Fratello Vip 7?

Nel dettaglio, da un po' di giorni si sono rincorse voci e indiscrezioni legate ad un addio definitivo della dama torinese Gemma Galgani a Uomini e donne.

A quanto pare, infatti, la dama sarebbe corteggiata da Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre in poi su Canale 5.

Un'esperienza che Gemma non avrebbe condiviso da sola, bensì insieme al suo ex fidanzato storico incontrato proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi un po' di anni fa.

Trattasi del "gabbiano fiorentino" Giorgio Manetti, con il quale Gemma ha vissuto una tormentata storia d'amore, la più importante di quelle vissute in trasmissione.

Il retroscena su Gemma Galgani e il futuro a Uomini e donne

Ma qual è la verità dei fatti? Gemma lascerà per davvero Uomini e donne per mettersi in gioco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7?

A svelare i retroscena su quello che succederà nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi e sul reality show di Alfonso Signorini, ci ha pensato il magazine social "Pipol Tv".

"Gemma Galgani resterà a Uomini e donne", ha fatto sapere il magazine smentendo di fatto la possibilità dell'arrivo della dama torinese nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Il volto storico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, quindi, continuerà ad essere una delle dame del trono over e si rimetterà in gioco (per l'ennesima volta) per cercare il suo principe azzurro, sperando che questa volta possa essere quella giusta.

Giorgio Manetti non farà parte del cast di concorrenti del GF Vip 7

Ma non è finita qui, perché la casa del Grande Fratello Vip 7 non accoglierà neppure Giorgio Manetti. "Per lui non è previsto nessun reality", fa sapere il magazine.

Insomma l'ex protagonista del trono over ed ex fidanzato storico di Gemma, non varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà, così come si è vociferato nel corso di queste ultime ore.