Il cast della nuova edizione di Uomini e donne sarà presentato tra un paio di mesi, ma in rete già circolano molte indiscrezioni su cosa dovrebbe accadere al termine della pausa estiva. Un recente rumor, ad esempio, sostiene che il Trono Classico potrebbe essere messo in stand-by fino a gennaio prossimo: da settembre, dunque, le puntate del dating-show potrebbero essere animate esclusivamente da dame e cavalieri dell'Over. Il motivo di questo possibile cambio di rotta, sarebbe da ricercare nella poca presa che gli ultimi tronisti hanno avuto sul pubblico, a partire dalle coppie che si separano quasi subito dopo la scelta.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Da settimane si rincorrono le voci su chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne: i nomi più accreditati, sono quelli di ex corteggiatori come Lilli Pugliese, Federica Aversano e Andrea Della Cioppa.

Un rumor che sta prendendo piede in queste ore, però, rimescola le carte in tavola e apre a nuovi inaspettati scenari che riguardano l'edizione 2022/2023 del dating-show.

Stando a quello che si dice sul web, Maria De Filippi e i suoi autori starebbero seriamente pensando di mettere in pausa il Trono Classico. Visti gli scarsi risultati che la versione giovani del format ha ottenuto nelle ultime stagioni, pare che gli addetti ai lavori vogliano sospenderla per qualche mese, lasciando totale spazio e libertà di azione a dame e cavalieri dell'Over.

Le ipotesi sul futuro di Uomini e Donne

Il retroscena che alcuni siti di gossip stanno riportando in questi giorni, dunque, sostengono che l'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne potrebbe iniziare senza il Trono Classico. Le puntate che saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre, dunque, potrebbero essere dedicate esclusivamente ai senior in cerca dell'anima gemella.

Il fatto che i tronisti giovani possano non essere previsti nel cast della nuova stagione del dating-show, fa pensare che gli addetti ai lavori non siano molto soddisfatti delle coppie che si sono formate tra i ragazzi nell'ultimo periodo.

Il pubblico, infatti, fatica ad immedesimarsi con i protagonisti e sembrano lontanissimi i tempi in cui si parlava soltanto di quello che accadeva nei percorsi di personaggi amatissimi come Lorenzo Riccardi o Andrea Damante.

In questi anni, infatti, per colmare il gap che si è venuto a creare tra i troni Classico e Over, la redazione ha pensato bene di creare una formula mista della trasmissione, con registrazioni dedicate sia ai giovani che ai senior del cast.

Gli amori di Uomini e Donne in crisi

Ad avvalorare la tesi sul possibile slittamento dell'esordio del Trono Classico nella prossima edizione di Uomini e Donne, sono i tanti rumor negativi che stanno circolando sulle coppie che si sono formate tra i giovani nell'ultimo periodo.

A distanza di pochi mesi dalla scelta in televisione, molti amori sembrano già vacillare e questo non convince il pubblico.

In queste settimane, ad esempio, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile crisi in corso tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

I due si sono fidanzati lo scorso aprile e da tempo non si fanno vedere insieme. Il tronista è partito per un lungo viaggio con la famiglia e non ha festeggiato il compleanno della compagna. I ragazzi, inoltre, non stanno smentendo i gossip che li vogliono lontanissimi e vicinissimi alla rottura.

Anche tra Luca Salatino e Soraia Ceruti ci sarebbero delle incomprensioni. L'ex corteggiatrice, in particolare, ha condiviso sui social network un pensiero poco rassicurante sull'amore, come se avesse voluto avvisare i fan che la relazione col romano non starebbe procedendo come lei sperava.