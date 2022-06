Si stanno moltiplicando gli avvistamenti di Riccardo Guarnieri da quando sono finite le registrazioni di Uomini e donne. Il protagonista del Trono Over, infatti, è spesso al centro del Gossip per le foto che i curiosi gli scattano di nascosto o mentre passeggia oppure quando è a cena in dolce compagnia. Alle voci che lo vorrebbero legato ad una giovane mora, il pugliese ha risposto chiedendo la cancellazione immediata delle immagini che li ritraggono insieme, probabilmente perché teme di non essere riconfermato nel cast del dating-show a settembre.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Non è passato neanche un mese dalla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne (o meglio, dall'ultima puntata che è stata trasmessa su Canale 5), ma c'è un personaggio del cast che è da settimane sulla bocca di tutti.

Grazie alle foto che scattano i passanti che si imbattono per caso in Riccardo Guarnieri, si sa che avrebbe già voltato pagina dopo il tentativo non riuscito di tornare insieme a Ida Platano.

Sono parecchi, infatti, gli avvistamenti del cavaliere in compagnia di una ragazza che dovrebbe chiamarsi Serena. L'influencer Amedeo Venza sostiene che la presunta nuova fiamma del protagonista del Trono Over sarebbe pugliese come lui e che avrebbe un'età nettamente inferiore rispetto a quella del compagno.

L'ultima paparazzata dei due risale a un paio di giorni fa, quando alcuni curiosi li hanno immortalati mentre cenavano in un ristorante di Polignano, tra sguardi d'intesa e sorrisi maliziosi.

La richiesta del volto di Uomini e Donne

Dopo aver saputo che sui social network stava circolando una foto rubata della sua cena di qualche sera fa, Riccardo ha deciso di rivolgersi direttamente ad una sua fanpage per fare una richiesta piuttosto singolare.

A riportare il messaggio che Guarnieri ha mandato al suo gruppo di sostenitori, è stata Deianira Marzano, allertata dalle stesse persone che sono state rimproverate dal cavaliere di Uomini e Donne.

"Togli immediatamente la storia con quella persona", ha scritto il pugliese in una chat privata che però ha cominciato a fare il giro della rete grazie all'influencer napoletana.

Dopo che alcuni fan del protagonista del Trono Over hanno cercato di difenderlo dalle critiche che stava ricevendo, Deianira ha rincarato la dose tuonando: "Io non la levo, anzi la rimetto così la finisci di fare le mosse a terra".

"Eri a cena con una donna. Se hai trovato l'amore, che ci vai a fare in tv?", ha concluso la fashion blogger nello sfogo che molti siti stanno riportando in queste ore.

Attesa per il cast del prossimo Uomini e Donne

Riccardo ha avuto una reazione forte e probabilmente un po' spropositata all'ennesima paparazzata che lo ha visto protagonista. Un parere che stanno sposando alcuni fan, è che il cavaliere abbia paura di non essere riconfermato nel cast di Uomini e Donne visti i recenti sviluppi che ci sarebbero stati nella sua vita amorosa.

Qualora stesse frequentando una ragazza mora come sembra dalle segnalazioni, Guarnieri sarebbe costretto a lasciare il Trono Over nel rispetto del regolamento che vieta a chi è legato sentimentalmente di far parte del cast.

A settembre, dunque, nel parterre maschile potrebbe non figurare uno dei protagonisti indiscussi della passata stagione: anche se ha preso parte solamente alle puntate trasmesse in primavera, il pugliese le ha monopolizzate con i suoi flirt e con il tira e molla infinito con Ida Platano.

A proposito della dama, anche lei potrebbe aver trovato l'amore, tant'è che su Instagram ha fatto sapere di avere un appuntamento e di essere pronta ad accogliere tutti i cambiamenti che verranno.