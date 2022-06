Sono giorni che Valeria Cardone è letteralmente sparita dai social network. La corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, non comunica con i fan dal giorno del suo compleanno, che ha festeggiato con parenti e amici ma senza il fidanzato Matteo Ranieri. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, la coppia sarebbe già scoppiata ma starebbe aspettando tempi migliori per fare l'annuncio ufficiale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Sembra di essere tornati indietro di qualche anno, quando Matteo Ranieri era costantemente al centro del Gossip per la "strana" relazione con Sophie Codegoni.

A distanza di pochi mesi dalla scelta, i due comunicarono l'addio sui social network dicendo di non essere compatibili.

Oggi, pare stia succedendo la stessa cosa tra il tronista e Valeria Cardone, la giovane con la quale si è fidanzato davanti alle telecamere poco tempo fa. Sono settimane che sul web si rincorrono voci su una presunta crisi di coppia, avvalorate dagli sporadici incontri tra i due ragazzi e dalle mancate smentite di entrambi.

Deianira Marzano sta indagando da giorni su questa situazione e, d'accordo con molti suoi follower, è arrivata alla conclusione che tra il ligure e la napoletana si sarebbe già rotto qualcosa ma che non lo dicano per motivi contrattuali.

Il retroscena sulla coppia di Uomini e Donne

Tra le storie che Deianira ha pubblicato lo scorso 23 giugno, spicca quella incentrata su un commento che una fan ha fatto sulla strana situazione che vede coinvolti i due giovani protagonisti di Uomini e Donne.

"Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto ad una scelta strategica, magari consigliata da Matteo, così poi quanto torna vi rivedrete per fare due foto e continuare la farsa", ha scritto un'utente di Instagram rivolgendosi direttamente alla taciturna Valeria.

Sono molti giorni che la ragazza non si espone sui social network, e questo secondo alcuni potrebbe essere un indizio a favore della tesi sulla recente ma non ancora annunciata rottura col compagno.

"Così fosse, la gente si sentirebbe presa in giro e voi due fareste la figuraccia che meritate", ha proseguito la persona che col suo sfogo ha catturato anche l'attenzione dell'influencer Marzano.

Il messaggio in questione è terminato col seguente appello a Valeria: "Abbi più personalità, non stai facendo una bella figura. Sei una brava ragazza, fatti valere e il pubblico ti apprezzerà di più. Non fare storie false, non siamo scemi".

Il parere sull'amore nato a Uomini e Donne

Deianira ha immediatamente intercettato questo commento e ha palesato il suo pensiero sulla coppia di Uomini e Donne che starebbe già scricchiolando.

"Valeria e Matteo stanno cercando di capire come annunciarlo", ha punzecchiato l'influencer sempre tramite il suo profilo Instagram in merito alle voci di addio che circolano ormai da settimane.

A rendere ancora più strana tutta questa situazione, è il silenzio sia del tronista che della corteggiatrice.

Gli unici contenuti che Ranieri sta pubblicando sui social in questi giorni, riguardano il suo viaggio all'estero con la famiglia, una trasferta in Inghilterra in cui la fidanzata non era inclusa.

La giovane Cardone, invece, è sparita dalla circolazione da giorni e non sta commentando in nessun modo le tante chiacchiere che stanno impazzando sulla sua vita amorosa.

Non sono passati neanche tre mesi dalla scelta in televisione del ligure e già si parla con insistenza di rottura, esattamente come è successo meno di due anni fa con Sophie Codegoni, lasciata dopo una breve e poco assidua frequentazione.