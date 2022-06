Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio a Samuel, Speranza, Guido e Mariella inoltre presto tornerà qualcuno che ha dato loro molto filo da torcere.

A casa Del Bue accadrà qualcosa di impensabile perché Guido, di ritorno a casa, sorprenderà sua moglie e Samuel svestiti. Ma cosa potrebbe essere mai successo?

Samuel e Mariella vengono colti in casa mentre sono seminudi

Per quanto sembri decisamente inverosimile, le anticipazioni confermano che Guido (Germano Bellavia), da rientro dal lavoro, sorprenderà sua moglie e Samuel (Samuele Cavallo) mezzi nudi in casa.

Ma è davvero anche solo pensabile che questi due personaggi possano avere una relazione clandestina?

A dirla tutta, la risposta è no. Analizzando le trame si scopre subito che tale evento non darà preoccupazioni al vigile Del Bue. Inoltre, per coerenza narrativa, risulta impensabile che due personaggi come Mariella (Antonella Prisco) e l'aiuto chef del Vulcano possano amoreggiare alle spalle di Guido e Speranza. Facile ipotizzare quindi che si tratterà di un banale fraintendimento, nel classico stile della commedia degli equivoci. Tutto andrà bene insomma anche se in realtà qualcosa di davvero preoccupante accadrà in seguito.

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 giugno: torna Espedito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà ritorno a Napoli il temibile Espedito Altieri (Antonio Conte). Le anticipazioni confermano infatti che l'uomo irromperà nelle vite di Samuel e della sua fidanzata. Sebbene questo personaggio si sia sempre mosso in un contesto decisamente comico, va però sottolineato che il papà di Speranza Speranza (Mariasole Di Maio) abbia una sfilza di difetti.

Retrogrado, maschilista, misogino e violento ha sempre ostentato le sue "idee" medievali portando avanti l'intento di voler proteggere sua figlia.

Nelle ultime sue apparizioni, però l'uomo sembrava aver accettato Samuel, quindi cosa accadrà adesso?

Un posto al sole, trame 20-24 giugno: area di festa a casa Alteri

Le anticipazioni non rivelano molto in merito alle intenzioni di Espedito, ma alcuni video che sono trapelati dalle stories dei protagonisti però sembrano dare alcuni indizi molto interessanti.

Innanzitutto si scopre che farà ritorno anche l'attore Peppe Romano che interpreta Castrese Altieri uno dei due fratelli di Speranza. L'uomo mostra una tavola imbandita, mentre il resto degli attori si muove in una location adibita al ricevimento di feste. Si festeggerà dunque qualcosa? Considerato il retaggio di Espedito è probabile che l'uomo possa valere un impegno ufficiale da parte di Samuel, ma per ora si tratta solo di ipotesi. Non resta che attendere per capire cosa vorrà il papà di Speranza e come reagiranno i due ragazzi.