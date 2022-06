Un posto al sole terrà compagnia agli spettatori di Rai 3 anche nella settimana dal 20 al 24 giugno. Stando a ciò che si evince dalle anticipazioni, si parlerà molto di Raffaele, in preda a una crisi emotiva e sempre più deciso a non parlare con la polizia. Spazio anche a Rosella, Riccardo e all'intervento di Michele e Silvia. Di seguito le anticipazioni dettagliate delle prossime puntate.

Anticipazioni Upas: Raffaele abbraccia Elvira

Stando a quanto rivelano le trame diffuse, Raffaele Giordano sarà sempre più deciso a non voler confessare la verità alla polizia.

L'uomo dovrà fare i conti anche con le emozioni, e in seguito ad un crollo emozionale, Raffale abbraccerà Elvira alla ricerca di consolazione.

Questo gesto, apparentemente innocuo, verrà notato da Diego. Lui non potrà fare a meno di cogliere questa complicità tra i due, una vicinanza a lui poco gradita, tanto che cercherà in qualche modo di far avvicinare il papà a Ornella, in modo da distogliere l'attenzione da Elvira.

Raffaele dunque si troverà in una situazione non troppo semplice da gestire. Un vero e proprio incubo che potrebbe destabilizzarlo ancor di più.

Ma nel corso delle puntate della prossima settimana, quella che va dal 20 al 24 di giugno, si parlerà ancora una volta di Riccardo. L'uomo a tutti i costi vuole avvicinarsi a Rossella.

Determinato a recuperare la relazione, penserà di vendere ciò che ha ottenuto dall'eredità. Una decisione sorprendente, che lascerà alcuni traslochi.

Silvia torna a Bari: anticipazioni Un posto al sole 20-24 giugno

Poi a Bari farà rientro anche Silvia. Il momento in cui arriverà sarà quello in cui la figlia di ritroverà in uno stato di totale indecisione: dare una chance a Riccardo o allontanarlo per sempre.

La donna dovrà fare anche i conti con una sfida che sembra essere molto decisa con Virginia. In questa storyline si intrometterà anche Michele, che spiazzerà Silvia con una scelta inaspettata (non rivelata dalle anticipazioni).

Spazio anche a Niko, che a sorpresa riceverà una lettera da Eugenio, scritta da Tregara per Clara.

La stessa donna passerà un momento molto particolare, una crisi emotiva dovuta a diversi aspetti. Poi la partenza di Jimmy in compagnia di Micaela manderà in apprensione Renato, che entrerà in uno stato di profonda ansia.

Nella puntate dal 20 al 24 giugno si parlerà anche di Espedito, che ancora una volta sarà un rompicapo difficile da sbrogliare per speranza e di conseguenza anche per Samuel, il fidanzato.

Ci saranno poi molti momenti di tensione tra Marina e Lara: la prima è molto stretta con con Roberto, questa vicinanza provocherà una reazione di Lara, imbestialita per il rapporto tra i due. La rabbia per la sua 'nemica' si farà sempre più accesa, tanto che il loro rapporto potrebbe peggiorare in modo irreparabile nelle puntate in onda a luglio. Ma per confermare ciò, si attendono le prossime anticipazioni di Un posto al sole.