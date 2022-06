Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, rivelano che Bianca cercherà di farsi notare dal suo compagno di classe Antonello.

Nella sua ultima apparizione è stato svelato che il bambino per il quale la piccola Boschi si è presa una cotta era l'ideatore delle web challenge. In seguito questa storyline è stata messa in stand by, ma adesso c'è la conferma che presto si tornerà a parlare di questo misterioso ragazzino.

Angela capisce che sua figlia si è presa una cotta

Bianca (Sofia Piccirillo) sarà al settimo cielo all'idea di dover partecipare ad un'iniziativa per l'ambiente.

La piccola Boschi dovrà infatti ripulire un'area verde della città assieme alla sua classe. Sua madre Angela (Claudia Ruffo) capirà subito però che la bambina non è emozionata solo per la lodevole iniziativa, ma anche perché - durante questa attività all'aperto - potrà incontrare il suo compagno di classe Antonello (Gennaro Filippone). La piccola, infatti, emozionata per l'occasione speciale, si metterà lo smalto e il lucida labbra.

Un posto al sole, trame dal 4 all'8 luglio: Bianca vuole fare colpo su Antonello

Angela deciderà di spiare sua figlia senza farsi vedere, ma noterà che Bianca è molto impacciata. La bambina infatti proverà a scogliere il ghiaccio, ma non riuscirà a trovare il modo giusto per attirare l'attenzione di Antonello.

Ad un certo punto però accadrà qualcosa di insolito che darà alla figlia di Franco l'occasione per farsi notare.

La bambina infatti troverà tra l'erba una strana moneta. Destino vuole che Antonello sia un collezionista e quindi sarà estasiato a tale vista. Il ragazzino, visibilmente eccitato, spiegherà a Bianca che si tratta di una moneta straniera con incisa una nave vichinga e la bambina, desiderosa di fare colpo su di lui, si offrirà di regalargliela senza pensarci due volte.

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 luglio: ci sarà una delusione per Bianca

La scoperta della moneta darà ai due bambini l'occasione per dialogare e Bianca troverà persino il coraggio di invitare, il giorno dopo, Antonello all'acquario. Il ragazzino, a quanto pare, accetterà l'invito e la figlia di Angela ne sarà entusiasta.

Tutto insomma sembrerà mettersi per il meglio, ma qualcosa finirà per andare storto.

Le anticipazioni rivelano infatti che la bambina andrà incontro a una cocente delusione. Purtroppo non viene svelato altro, ma risulta facile ipotizzare che Antonello le darà buca. C'è però da notare che, per ora, non viene fatto nessun accenno alle questione della web challenge, ma risulta impossibile pensare che questa storia non verrà prima o poi a galla.