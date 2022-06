Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre.

Le attuali puntate di Upas stando dando ampio spazio alle vicende di Raffaele. Quest'ultimo, difatti, si è trovato coinvolto in una storyline dai toni drammatici, completamente differente da quelle in cui è stato protagonista in precedenza. Giordano è stato avvicinato da un gruppo di malviventi, i quali vogliono estorcergli informazioni riservate. Valsano, un giovane boss, subentrato dopo l'arresto di Argento, vuole che Raffaele frughi nel pc di Nicotera, per poi dirgli chi sia stato a tradire il suo precedessore.

Inutile sottolineare che non si tratta di una richiesta amichevole, ma di una vera e propria minaccia.

Raffaele, per proteggere la sua famiglia, non ha voluto raccontare nulla a nessuno dei suoi cari. Tuttavia, la tensione l'ha portato ad aprirsi con Elvira. La madre di Samuel, però, potrebbe, seppur a fin di bene, tradire Giordano rivelando tutta la verità a Nicotera.

Upas: Raffaele vittima di un terribile ricatto

Nel corso delle attuali puntate di Upas, si sta dando molto spazio al personaggio di Raffaele. Il giardiniere sta vivendo dei momenti di grande tensione, a causa del ricatto di Lello Valsano. Il giovane boss, difatti, ha ordinato a Raffaele di scoprire, accadendo al computer di Eugenio, chi sia stato a tradire Argento.

Qualora, Giordano non dovesse assecondare la richiesta del ricattatore, quest'ultimo farà del male alla sua famiglia. Raffaele, avendo già conosciuto la crudeltà della camorra, nel momento in cui perse la sua prima moglie, risulta essere ancora più terrorizzato.

Upas: Giordano si è aperto con Elvira

Dunque, quella di Raffaele sembra essere la storyline più interessante, fra quelle attualmente proposte a Upas.

Trattandosi di una persona onesta, risulta difficile credere che possa cedere al ricatto di un malvivente. Tuttavia, la famiglia per Raff viene prima di tutto, e sa benissimo che la camorra non scherza mai e soprattutto non si ferma davanti a nulla. Il dissidio interiore ha provocato un cambio di personalità in Giordano, e il fatto che, non si sia confidato con nessuno dei suoi cari, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

L'unica persona con la quale è riuscito a vuotare il sacco è stata proprio Elvira, con la quale poco più di un mese fa ha avuto un flirt.

Upas: Elvira potrebbe non mantenere il segreto

Elvira è la depositaria del segreto di Raffaele, ma si ha la certezza che riuscirà a non rivelare nulla? La donna sembra essere molto legata al portiere, e potrebbe far di tutto per aiutarlo a uscire da questa situazione. Dunque, non sarebbe da escludere che nel corso delle prossime puntate di Upas, Elvira abbia un ruolo centrale in tutta questa triste vicenda. La madre di Samuel, difatti, potrebbe informare Nicotera del ricatto di cui è vittima Raffaele. In questo modo, pur non rispettando il segreto, gli sarebbe di grande aiuto.