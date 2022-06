Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 20:45. Solo questa settimana sia il martedì che il venerdì ci sarà un doppio episodio. In base alle trame delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, Raffaele avrà sempre più paura a causa delle intimidazioni portate avanti contro di lui dai boss della camorra. Inoltre Lara spererà di poter tornare insieme a Ferri, mentre Rossella e Riccardo non avranno più la complicità di un tempo.

Stefano si scontra con Riccardo e Nunzio

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 13 giugno, Chiara si separerà da Nunzio, in quanto dopo aver parlato con Katia comprenderà che non è corretto chiedere al ragazzo di attenderla che esca dal carcere. Intanto Stefano si scontrerà duramente con Riccardo e Nunzio e si recherà da Virginia. Tra i due scoppierà la passione. Inoltre Raffaele si comporterà in maniera sempre più strana con Ornella e Renato. Cerruti invece finalmente lascerà Sarti ed ora potrà iniziare una nuova vita.

Nel primo episodio di martedì 14 giugno, Nunzio farà fatica a dimenticarsi di Chiara e le rivolgerà un'offerta anomala. Nel frattempo Stefano e Virginia si troveranno a dover fronteggiare le conseguenze di quello che hanno fatto.

In tutto questo Riccardo proverà a riavvicinarsi a Rossella, mentre il feeling particolare tra Jimmy e Cristina sarà messo in crisi da una situazione che il bambino vivrà con ansia. Questo succederà anche a causa dei consigli dati dai suoi nonni.

Marina deve far fronte ad una dolorosa scoperta

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio del 14 giugno, il legame tra Rossella e Corvi sembrerà ormai orientato solo ad un punto di vista lavorativo.

Intanto Nunzio ragionerà in merito alla proposta avanzatogli da Chiara. Inoltre si terrà il pranzo tra Jimmy e Cristina, nel corso del quale sia Lara che Ferri riusciranno a ritrovare un minimo della loro intesa.

Nella puntata di mercoledì 15 giugno, Marina si impegnerà in ogni modo per accettare le scelte portate avanti da Roberto, ma la donna dovrà fronteggiare una dolorosa rivelazione.

Nel frattempo Chiara si adopererà affinché possa concretizzarsi il suo desiderio insieme a Nunzio, mentre Michele sarà totalmente contrario al comportamento arrogante tenuto da Riccardo verso Rossella. Tra le altre Micaela discuterà con Niko e Renato, in merito alla volontà della donna di rendere il figlio il più possibile autonomo.

La puntata di giovedì 16 giugno non andrà in onda.

Clara non vuole più fare l'esame di Stato

In base agli spoiler del primo episodio di venerdì 17 giugno, Raffaele sarà molto in ansia, soprattutto dopo che Lello Valsano continuerà ad intimidirlo. Intanto Filippo e Serena ragioneranno sull'offerta di Chiara di essere il nuovo amministratore delegato del gruppo Petrone.

Inoltre Lara spererà di poter avere vicino a sè Ferri, ma l'uomo vorrà solo Marina.

Nel secondo episodio del 17 giugno, dopo l'incidente occorso a Diego, Raffaele penserà su quanto propostogli dai malavitosi. Nel frattempo Mariella farà in modo che Cerruti non pensi a Bruno. Infine Alberto apprenderà che Clara ha deciso di non volere più prendere parte all'esame di Stato, ma Palladini tenterà di farle cambiare idea.