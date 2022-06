Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio, Ferri dichiarerà il suo amore a Marina, anche se la donna sarà intenzionata a tenere lontana l'uomo da sé. Inoltre Alberto sorprenderà Clara standole vicina in un momento così difficile per lei, mentre Niko e Susanna risolveranno i loro problemi.

Ferri professa il suo amore a Marina

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 27 giugno, Ferri professerà tutti i suoi sentimenti all'amata Marina.

Lara non sarà per nulla contenta di questa cosa e sarà preoccupata per il bambino. Intanto Alberto sarà propenso a dare il suo sostegno a Clara, in considerazione del fatto che la donna sarà impegnata con gli orari della maturità. Inoltre tra Poggi e Susanna potrebbero sorgere dei dissapori, a causa del suo tirocinio da magistrato.

Nell'episodio di martedì 28 giugno, Susanna non avrà il coraggio di dire a Niko che durante il suo periodo di lavoro potrebbe collaborare pure con Nicotera. Nel frattempo Clara rifletterà a lungo sulla missiva inviatela dal padre. In tutto questo Marina sarà sempre più convinta di tenere lontano dalla sua vita Ferri, mentre Lara sarà restìa a fare rivelazioni riguardo il bambino.

Virginia invece confesserà a Rossella di avere preso una importante scelta.

Chiara chiede a Nunzio di aiutarla a fuggire all'estero

Secondo quanto indicato dalle anteprime televisive di mercoledì 29 giugno, Niko sarà preoccupato al pensiero che Susanna possa lavorare a stretto contatto con un collega di Eugenio. Intanto il piccolo Jimmy vorrà in ogni modo stare insieme a Cristina.

Inoltre Riccardo noterà un atteggiamento anomalo da parte di Michele nei suoi confronti, ma Rossella lo rassicurerà. Bianca invece metterà in atto un piano per far sì che Antonello possa interessarsi a lei. Clara ragionerà se leggere o meno la missiva del padre.

Nella puntata di giovedì 30 giugno, Chiara sarà convinta di andare all'estero e confiderà nell'aiuto di Nunzio per portare a compimento il piano.

Le cose però andranno totalmente all'opposto. Nel frattempo Jimmy dovrà far fronte ad una situazione di forte pericolo, in quanto si perderà e si ritroverà da solo in un luogo isolato. In tutto questo Alberto si comporterà in maniera molto premurosa con Clara, mentre Mariella si impegnerà nel far riappacificare Samuel e Speranza.

Niko risolve ogni problema con Susanna

In base agli spoiler di venerdì 1 luglio, Raffaele inviterà Eugenio e Viola a mangiare insieme, per provare a rubare le informazioni dal suo PC e darle alla camorra. Intanto Niko risolverà ogni divergenza con Susanna, e si renderà conti che i rancori tra Nicotera e la donna sono ormai questioni appartenenti al passato [VIDEO]. Infine il pranzo ideato da Mariella per far entrare in contatto Samuel e il padre di Speranza, porterà più di una problematica.