Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 29 giugno svelano nuovi colpi di scena.

Niko Poggi non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione per il fatto che Susanna potrebbe lavorare con Eugenio. Riccardo, intanto, noterà che Michele non sembra essere contento del riavvicinamento fra lui e Rossella.

Intanto Jimmy non farà altro che pensare alla piccola Ferri, escogitando un modo per poterla rivedere il prima possibile. La giovane Curcio, invece, vivrà dei momenti di grande tensione, essendo indecisa se aprire o meno la lettera inviatale dal padre.

Upas, puntata del 29 giugno: il giovane Poggi preoccupato per il rapporto fra la fidanzata ed Eugenio

Nel corso della puntata di Upas del 29 giugno sarà dato spazio alle vicende sentimentali dell'avvocato Poggi. Il ragazzo, nel momento in cui apprenderà che Susanna potrebbe dover collaborare con Nicotera, non riuscirà a nascondere le sue preoccupazioni. Del resto, i trascorsi, non certo trasparenti fra i due, desterebbero apprensione in chiunque. Tuttavia la giovane Picardi sembra aver messo definitivamente da parte la sua infatuazione per il magistrato, rapportandosi con lui solo per questioni professionali.

Upas, episodio 29/6: Riccardo nota il disappunto di Saviani

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 29 giugno, il rapporto fra Riccardo e Rossella procederà verso la giusta direzione.

Michele, però, non sembrerà affatto essere lieto del riavvicinamento fra sua figlia e Crovi. Quest'ultimo, difatti, percepirà di non godere della stima e della simpatia del padre della fidanzata. Rossella, tuttavia, riuscirà a far cambiare idea a Riccardo, provando a minimizzare la sensazione del giovane.

Clara non sa se aprire o meno la lettera

Le anticipazioni relative all'episodio di Upas del 29 giugno svelano che Clara si troverà a vivere dei momenti di grande difficoltà. La ragazza, difatti, ha ricevuto la lettere del padre, il quale vorrebbe vederla per chiederle perdono.

Tuttavia la giovane Curcio sa che Tregara ha ucciso sua madre, e non sarebbe di certo disposta a concedergli un'altra possibilità.

Comunque il richiamo del sangue metterà in forte crisi la giovane Curcio.

Anticipazioni 29/6: Jimmy vuole vedere Cristina

Gli spoiler della puntata di Upas del 29 giugno preannunciano che il piccolo Jimmy penserà molto ai momenti passati con Cristina. Provando un forte desiderio di rivederla, il ragazzino penserà a un modo per raggiungerla il prima possibile.

Al contempo Bianca penserà ad Antonello, il compagno di classe per il quale ha una cotta. La piccola Boschi sarà raggiunta da una brillante intuizione per far colpo sul ragazzino.