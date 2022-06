Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 7 giugno svelano nuovi colpi di scena. Il piccolo Jimmy si troverà a vivere un momento di crisi personale, sentendosi confuso dai discorsi di Serena e di Micaela.

Cristina non reagirà bene alla presenza di Lara in casa del padre. La ragazzina, inoltre, si domanderà per quale motivo la donna debba stare a Palazzo Palladini. Roberto, a questo punto, cercherà di spiegarle in modo semplice il perché Lara si è trasferita da lui.

Raffaele, invece, non riuscirà ancora ad archiviare il delicato episodio che gli è capitato. L'uomo, inoltre, dovrà fronteggiare anche l'interferenza di una persona decisa a riavvicinarsi a lui.

Upas, puntata 7/6: Jimmy confuso

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di Upas del 7 giugno, si assisterà al ritorno di Micaela. La ragazza rientrerà a Napoli per vedere suo figlio, con il quale sta cercando di costruire un rapporto.

Tuttavia ben presto il piccola Poggi inizierà ad attraversare un momento di crisi. Le motivazioni dello scombussolamento del ragazzino sono dovute ai comportamenti di Micaela e di Serena. Le due sorelle, difatti, faranno separatamente dei discorsi al bambino e Jimmy non saprà a chi dare ascolto.

Upas, spoiler 7 giugno: la piccola Ferri si chiederà perchè Lara è a casa del padre

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 7 giugno svelano che la piccola Ferri resterà infastidita dalla presenza di Lara nella casa paterna. La ragazzina si chiederà il motivo per il quale suo padre ha deciso di ospitarla, non essendo tra l'altro a conoscenza della loro relazione.

Notando l'insofferenza della figlia, Roberto si renderà conto che deve parlarle. Pertanto spiegherà a Cristina le motivazioni per le quali la donna alloggia a casa loro

Un posto al sole, episodio 7 giugno: Raffaele teso per le minacce della malavita

Nel corso della puntata di Upas del 7 giugno, sarà dato spazio anche al dramma che sta vivendo Raffaele.

Quest'ultimo, infatti, è stato minacciato da un gruppo di esponenti della malavita. Deciso a tutelare i suoi familiari, il portiere non ha fatto parola di quanto accaduto con nessuno dei suoi parenti.

Tuttavia per lui i problemi non finiranno qui, dato che si troverà a dover gestire anche l'interferenza di una persona che vorrebbe avvicinarsi a lui. Con molta probabilità si tratta di Elvira, la madre di Samuel. La donna, infatti, ha avuto un debole per Raffaele e, nonostante il rifiuto di quest'ultimo, potrebbe volersi riavvicinare a lui.