Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, ci saranno diverse novità. In particolare, Chiara su consiglio di Katia penserà di lasciare Nunzio, in quanto per lei è totalmente ingiusto che il fidanzato debba aspettarla mentre sconta la pena in carcere. Nunzio però non vorrà assolutamente rinunciare alla sua donna.

Intanto, Raffaele continuerà a mantenere il segreto, ma Ornella e Renato lo vedranno sempre più strano.

E infatti, il portiere di palazzo Palladini continuerà tutto da solo ad affrontare i criminali per difendere la sua famiglia, ma sarà sempre più sotto pressione. In particolare, Lello Valsano darà un nuovo avvertimento al personaggio interpretato dall'attore Patrizio Rispo. Infine, quest'ultimo dopo l'incidente di Diego, potrebbe anche cedere alle richieste dei criminali.

Chiara vorrà lasciare Nunzio

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, Chiara deciderà di lasciare Nunzio, in quanto pensa sia una cosa ingiusta che lui debba aspettarla mentre sarà in carcere. Intanto, Stefano sarà sconvolto dopo l'ennesimo scontro con Riccardo e una lite con Nunzio e per questo andrà a rifugiarsi da Virginia, con cui si riaccenderà la passione.

Raffaele continuerà a mantenere il suo segreto, ma apparirà sempre più strano agli occhi di Ornella e Renato.

Nunzio non vorrà rinunciare a Chiara che gli farà una proposta allettante quanto sconvolgente. Stefano e Virginia invece, dovranno fare i conti con quello che è accaduto. Allo stesso tempo, Riccardo vorrà riconciliarsi con Rossella.

Tra i due però il rapporto sarà ormai solo sul piano professionale.

Filippo rifletterà sulla proposta di Chiara

Successivamente, Chiara inizierà a predisporre le varie condizioni per riuscire a realizzare il suo sogno con Nunzio. Intanto Michele maturerà una crescente antipatia verso l’atteggiamento di Riccardo nei confronti di Rossella.

Raffaele sarà sempre più sotto pressione, a causa della minaccia che incomberà sulla sua famiglia. Infatti, il portiere di palazzo Palladini riceverà un nuovo avvertimento da parte di Lello Valsano.

Allo stesso tempo, Filippo rifletterà con Serena riguardo la proposta di Chiara che vorrà farlo diventare nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone.

Infine, Raffaelle dopo l'incidente di Diego potrebbe sottostare alle richieste dei criminali. Alberto apprenderà la notizia che Clara non vorrà più dare l’esame di Stato e proverà a convincerla a sostenerlo.