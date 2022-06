Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione di Upas che va dal 27 giugno al 1 luglio svelano nuovi colpi di scena. Si assisterà al ritorno in scena di Susanna Picardi, assente da un po' di tempo. La giovane tornerà in città per iniziare il periodo di tirocino previsto per avviare la carriera in magistratura. Tuttavia, nonostante la gioia del ritorno a casa, la ragazza dovrà fare i conti con le paure di Niko. Quest'ultimo, infatti, avrà non poche titubanze, nel momento in cui apprenderà che Susanna dovrà lavorare con un collega di Eugenio.

Upas, puntate dal 27/6 al 1/7: Picardi torna a Napoli

Le anticipazioni della prossima settimana di Upas svelano che ci sarà il ritorno in scena di Susanna. La giovane avvocatessa è assente da quelche mese, poiché ha dovuto seguire il corso per diventare magistrato in un'altra regione. Nonostante la distanza il suo rapporto con Niko sembra non essersi scalfito, anzi i due ben presto convoleranno a nozze. Susanna, non appena arriverà a Napoli, avrà un incontro con Serena. Sarà proprio la zia del piccolo Jimmy, colei alla quale la ragazza dirà di essere in procinto di iniziare un tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

Upas, episodi fino al 1 luglio: Susanna avrà di nuovo a che fare con Nicotera

Stando agli spoiler delle puntate di Upas in onda sino al 1 luglio, il tirocinio di Susanna potrebbe creare non pochi problemi al suo rapporto di coppia con Niko. Quest'ultimo ha sempre appoggiato le aspirazioni professionali della sua compagna, e sarà ben lieto che la ragazza sia molto vicina alla realizzazione del suo sogno.

Tuttavia, la scoperta che Susanna potrebbe nuovamente rapportarsi ad Eugenio risveglierà in Niko le vecchie paure. Difatti, sebbene i due giovani abbiano gettato il passato alle spalle, la storia del bacio fra Picardi e Nicotera tornerà a far preoccupare il giovane Poggi.

Upas, anticipazioni dal 27 giugno al 1 luglio: il giovane Poggi ritrova fiducia nella compagna

Tuttavia fra l'aspirante magistrato ed il marito di Viola non ci sarà più alcuna tensione, dato che entrambi hanno archiviato questa storia, e sono felici con i loro rispettivi partner. Niko, comprendendo che l'infatuazione della sua fidanzata per Nicotera è ormai acqua passata, recupererà la fiducia nella donna a cui ha chiesto di sposarlo. Il rapporto fra i due, dunque, nonostante questo breve incidente di percorso, tornerà ad essere all'insegna dell'armonia.