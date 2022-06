Il settimanale Nuovo TV ha recentemente pubblicato in copertina una foto di Vanessa Incontrada in vacanza a Follonica: la conduttrice è stata immortalata in bikini durante un momento di relax. Tale foto in queste ore ha generato polemiche da parte di alcuni lettori e utenti del web, tanto che l'immagine è stata definita da molti ai limiti del body shaming, in quando non renderebbe giustizia al suo aspetto fisico.

Vanessa Incontrada stessa è stata in passato vittima di body shaming, un'esperienza che l'ha fatta soffrire: la conduttrice di Zelig aveva però affrontato il problema con il sorriso, anche per essere d'esempio alle altre donne, affinché non provino quello che ha dovuto soffrire lei.

Vanessa Incontrada: la foto postata su Instagram

La foto pubblicata nelle scorse ore ha suscitato numerose polemiche, in quanto Vanessa Incontrada si stava godendo un momento di relax quando è stata immortalata a sua insaputa. L'immagine mostra la 42enne al naturale, anche se qualcuno teme che la foto in questione possa esporre facilmente la donna di spettacolo a varie critiche.

Di recente Vanessa aveva ricevuto dei commenti negativi da diversi follower per aver postato su Instagram una foto in cui stava facendo jogging. Anche in quel caso non erano mancati giudizi sul suo aspetto fisico. Tale foto, in bianco e nero, era accompagnata dalla seguente didascalia: "Avanti tutta!". Alcuni vip hanno tuttavia apprezzato lo scatto, difendendo Vanessa dalle critiche, come Valeria Graci che ha commentato: "Ma andassero un po’ tutti a******** quelli che criticano che giudicano dall’alto del loro ridicolo piedistallo!".

Anche a Simona Izzo era piaciuto il post di Incontrada, il suo commento è stato: "Bella nel vento".

La foto senza veli nel 2020

Si ricorda come nel 2020 Vanessa Incontrada posò senza veli per la copertina di Vanity Fair. Un'immagine di impatto che celebrava quella che la conduttrice chiamò "la nuova bellezza". Un esempio di ribellione basata sul non giudizio e in antitesi con i classici canoni estetici imposti dalla società odierna.

Vanessa, al suo tempo, aveva dichiarato che quella copertina in questione fosse "il momento più bello degli ultimi anni". La conduttrice scelse quindi di "utilizzare" il suo corpo come messaggio per le donne ma anche per gli uomini.

Vanessa Incontrada è infatti un'orgogliosa esponente della "body positivity", un'idea incentrata sulla promozione dell'accettazione della fisicità in generale, al di là della forma, taglia, genere, abilità fisica e colore della pelle, contestando inoltre i parametri di bellezza attuale.