Finita la storia d'amore con la ballerina conosciuta nella scuola di Amici, Alex Wyse è ancora al centro del Gossip. Mentre in rete si vocifera di un possibile riavvicinamento all'ex fidanzata Chiara (la giovane alla quale era legato quando ha iniziato l'esperienza nel talent-show), il cantante diserta un evento in piazza per motivi sconosciuti. I fan si chiedono il perché del forfait del loro beniamino ad un concerto organizzato da Radio Bruno, ma lui si è limitato solo a comunicare la sua assenza sui social network.

Aggiornamenti sull'allievo dell'ultima edizione di Amici

Cosa sta succedendo ad Alex Wyse? I fan se lo domandando da giorni, e più precisamente da quando hanno saputo dell'assenza del giovane ad un evento al quale avrebbe dovuto partecipare il 13 luglio scorso.

Anche se era annunciato nel cast del concerto di Radio Bruno a Mantova, il giovane Alessandro Rina non si è presentato e lo ha comunicato sui social network qualche ora prima dell'inizio dello show.

Il cantante si è limitato a confermare che non sarebbe salito sul palco quella sera, ma non ha spiegato le motivazioni del suo improvviso forfait.

Stando a quello che si legge su Twitter, il finalista di Amici 21 ha anche rimandato un firma copie in Sardegna che era previsto qualche giorno fa, e anche in quel caso non ha svelato le ragioni di questo suo comportamento.

I rumor sul privato del protagonista di Amici

L'assenza di Alex agli ultimi due appuntamenti di lavoro ai quali avrebbe dovuto partecipare sta facendo preoccupare i suoi più affezionati fan. Alcuni, infatti, sospettano che il ragazzo possa stare poco bene (emotivamente oppure di salute), anche perché non è da lui disertare degli eventi senza spiegare il motivo.

Tra i sostenitori di Wyse c'è anche chi è certo che la rottura con Cosmary stia influendo molto nell'umore poco sereno del giovane. Chi ha il cantante di recente, racconta che appare spesso nervoso e irritato, come se avesse poca voglia di condividere chiacchiere e sorrisi con la gente che lo circonda.

L'ufficializzazione della fine della storia d'amore nata nella scuola di Amici, è arrivata poco più di una settimana fa e il finalista del talent non si è mai esposto pubblicamente per commentarla.

Alex si è limitato a comunicare ai fan della coppia che la relazione si è conclusa per divergenze caratteriali (l'ha fatto con un messaggio inviato in un gruppo privato di Instagram), mentre la ballerina Fasanelli ha postato un messaggio sul suo profilo per palesare il suo nuovo status di ragazza single e concentrata esclusivamente sul lavoro.

Silenzio sul gossip da parte del finalista di Amici

La rottura con Cosmary ha riacceso i riflettori del gossip sulla vita privata di Alex. Sono tantissime le persone che si sono affezionate alle coppia ribattezzata "cosmex", le stesse che non si aspettavano assolutamente che questo rapporto durasse così poco, ovvero circa un mese..

Il cantante di Amici, però, preferisce non parlare delle sue vicende personali, anche se è consapevole di quanto interessino a gran parte dei suoi sostenitori.

A proposito di Wyse, in rete sta circolando un nuovo rumor che potrebbe non fare piacere agli estimatori del suo amore con Fasanelli. Da qualche giorno, infatti, si dice che Alex si starebbe riavvicinando all'ex fidanzata Chiara, ovvero alla ragazza alla quale era legato quando è entrato nella scuola e che ha lasciato dopo essersi reso conto di aver perso la testa per la collega Cosmary.

Lo scorso autunno si è parlato tanto del gesto dell'allora compagna del cantautore di bloccarlo e di eliminare le loro foto insieme dai social dopo che sono cominciati a circolare i primi gossip sulla sua simpatia per la ballerina pugliese.