Si è parlato tantissimo di un legame nato nella casetta di Amici nei mesi scorsi, un rapporto che i fan avrebbero voluto che si evolvesse in una storia d'amore, ma così non è stato. Carola Puddu, a quasi due mesi di distanza dalla fine del programma, si è esposta per chiarire che tra lei e Luigi Strangis non c'è stato mai nulla di sentimentale e che molto probabilmente non ci sarà mai. La ballerina classica ha anche smentito le voci che erano circolate su un possibile flirt con LDA, un altro caro amico che ha conosciuto nella scuola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

I fan dei "caroligi" si sono messi l'anima in pace da tempo, ma leggendo le ultime dichiarazioni di Carola sul rapporto con Luigi avranno le idee ancora più chiare sulla situazione.

A quasi due mesi dalla finale di Amici 21, la ballerina classica ha rilasciato un'intervista a Di Più e si è esposta anche sul tanto chiacchierato legame col vincitore Strangis.

Quando le è stato chiesto se si sono evolute le cose tra lei e il cantautore una volta terminato il talent show, Puddu ha risposto che con Luigi ha vissuto una storia "mai esistita": "Dopo quel momento di emozione e fragilità tra di non c’è e non c’è stata una relazione. Non c’è stato più nulla".

Il momento al quale si riferisce la giovane, è quello che ha preceduto la sua eliminazione dal serale quando, in preda a una totale sincerità, ha confessato al compagno di classe tutti i suoi sentimenti.

"Non avrei mai pensato di potermi innamorare di te, sei bello" queste le parole che Carola ha rivolto a Luigi poco prima di lasciare la scuola di Amici.

Le spiegazioni sui gossip con gli allievi di Amici

Nell'argomentare cosa è accaduto tra lei e Luigi una volta che si è conclusa la ventunesima edizione di Amici, Carola ha detto: "È tutto un 'se', un 'forse', un 'ma'.

Sono solo ipotesi perché, di fatto, non c’è stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi".

"Siamo rimasti amici, punto" ha aggiunto la danzatrice classica.

Quei fan che ancora speravano in un'evoluzione romantica tra i "caroligi", dunque, dovranno rassegnarsi alla realtà: Puddu e Strangis non hanno voluto far crescere il loro rapporto, probabilmente perché i sentimenti che provavano l'uno per l'altra non sono mai stati forti come sembrava dall'esterno.

"La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo", ha concluso la sarda.

L'allieva del talent show, poi, ha smentito i Gossip che sono circolati nelle scorse settimane sul suo legame con LDA. Dopo averli visti in vacanza insieme a Napoli, alcuni curiosi hanno pensato che tra i due ragazzi fosse nato l'amore, ma Carola ha precisato che non è così, e che lei e Luca sono soltanto buoni amici.

Novità sulle coppie nate ad Amici

Dopo aver fatto un po' di chiarezza sul rapporto tra Carola e Luigi, i fan di Amici sono concentrati sulle altre coppie che si sono formate nella scuola nei mesi scorsi.

Nell'ultima settimana, ad esempio, sul web si è parlato tanto di Alex Wyse e di Cosmary Fasanelli. A distanza di neppure due mesi dalla finale del programma, il cantante e la ballerina hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore.

La ballerina ha fatto sapere che le cose non sono andate come lei sperava e che ora vuole pensare solo al lavoro, mentre il musicista ha spiegato che la relazione si è conclusa settimane fa per divergenze caratteriali che sono emerse una volta che i riflettori si sono spenti.

Tutto sembra procedere a gonfie vele, invece, tra Sissi Cesana e Dario Schirone, e tra Serena Carella e Albe La Malfa, gli altri quattro allievi che si sono innamorati nella casetta di Amici durante l'ultima edizione.