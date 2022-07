Tra conferme ufficiali e indiscrezioni, inizia a prendere forma il cast della ventiduesima edizione di Amici. Gli ultimi rumor che stanno circolando, riguardano i professori che da metà settembre animeranno le nuove puntate. Oltre a Lorella Cuccarini, altri quattro storici docenti avrebbero già la certezza di partecipare alla stagione 2022/2023 del talent-show: le uniche in bilico, sarebbero Anna Pettinelli e Veronica Peparini, un po' in ombra anche nel corso dell'ultimo serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La commissione interna di Amici potrebbe subire dei cambiamenti: questa è l'ultima indiscrezione che è trapelata sull'edizione 2022/2023 del longevo talent di Canale 5.

Stando a quello che si vocifera sul web recentemente, Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di apportare qualche modifica sia tra i docenti di canto che tra quelli di ballo.

Dei sei insegnanti che hanno contribuito al successo della stagione numero 21, quattro dovrebbero essere riconfermati e due rischierebbero il posto.

Le professoresse che potrebbero non figurare nel cast a metà settembre, sono Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Le due, che nello scorso serale sono state messe un po' in ombra dai colleghi "CuccaTodo" e "Zerbi-Celentano", non avrebbero ancora la certezza di prendere parte alle nuove puntate e quindi di essere a capo di una squadra della fase pomeridiana.

Il battibecco con l'ex allieva di Amici

Che Anna Pettinelli sarebbe a rischio sostituzione, lo si vocifera da settimane, probabilmente da quando è andata in onda la finale di Amici 21.

Nei giorni scorsi alcuni siti hanno anche fatto il nome di Michele Bravi come possibile new entry nella commissione interna, ma per il momento non sono arrivati aggiornamenti interessanti a riguardo.

La speaker radiofonica, infatti, ultimamente è finita al centro del Gossip per un altro motivo: un presunto bisticcio con Elodie Di Patrizi durante le prove di un evento in piazza. In alcuni video che sono stati girati dai presenti, si vedono la docente di canto e l'artista lanciarsi frecciatine sul palco di RDS, tant'è che a un certo punto l'interprete di "Tribale" dice: "Ma tu sei sempre aggressiva con me".

Quando questa notizia ha cominciato a diffondersi in rete, le dirette interessate hanno subito chiarito che non c'è stato nessun vero litigio e hanno condiviso sui social un messaggio vocale come "prova" del loro bel rapporto.

Chi resta e chi va via ad Amici

Tornando ai professori che animeranno la prossima edizione di Amici, il 5 luglio già si sa che Lorella Cuccarini ne farà parte.

La soubrette ha confermato nelle interviste e sui social che a settembre sarà ancora un'insegnante di canto e che è felicissima di tornare a lavorare con Maria De Filippi per il terzo anno consecutivo.

Tra gli "intoccabili" ci sono anche i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, protagonisti assoluti anche della fase serale con i loro show e i guanti di sfida contro i "Cucca-Todo".

A proposito di Raimondo Todaro, anche lui dovrebbe essere nuovamente un docente della scuola dopo il successo che ha riscosso pochi mesi fa in questo ruolo. Il siciliano, inoltre, dovrebbe ritrovare Mattia Zenzola, il ballerino di latinoamericano al quale ha dovuto rinunciare per infortunio quando mancavano poche settimane all'inizio dello scorso prime time.

Per quanto riguarda Anna Pettinelli e Veronica Peparini al momento non si sa molto, se non che potrebbero non figurare nel cast dell'edizione 2022/2023 anche per la volontà della conduttrice di rinnovare in parte la commissione interna con personaggi giovani e amati dal pubblico.