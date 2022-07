Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione tv autunnale 2022 prevedono il ritorno di Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2.

Trattasi di due serie televisiva particolarmente amate dal pubblico della rete ammiraglia, la cui messa in onda è prevista a partire dal mese di settembre.

Spazio anche al ritorno di Lino Guanciale che, in questa stagione autunnale, sarà il protagonista di Sopravvissuti, una nuova fiction attesissima dai telespettatori.

Imma Tataranni 2 ritorna in tv: anticipazioni fiction Rai autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per l'autunno 2022, rivelano che ad aprire la stagione televisiva sarà Il Nostro Generale, dedicata al ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Francesco Castellitto.

La messa in onda è prevista da domenica 11 a lunedì 19 settembre in prime time su Rai 1. E poi ancora, tra le fiction di questo autunno 2022 è previsto anche il ritorno di Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore, con protagonista Vanessa Scalera.

Le restanti puntate della seconda stagione andranno in onda di giovedì sera: dal 22 settembre al 13 ottobre andranno in onda le quattro puntate conclusive della fiction che, lo scorso anno, ha registrato ascolti record con una media di circa cinque milioni e mezzo di telespettatori a settimana e quasi il 25% di share.

Ecco quando inizia Mina Settembre 2 con Serena Rossi

Grande attesa anche per il ritorno di Mina Settembre 2 con Serena Rossi. Dopo il grande successo che la fiction ha ottenuto anche in replica questa estate, la Rai ha scelto di produrre la seconda stagione che andrà in onda sempre durante la stagione autunnale.

La messa in onda di Mina Settembre 2 è in programma di domenica sera, a partire dal 25 settembre: la fiction, quindi, si scontrerà con la nuova edizione di Scherzi a parte in onda su Canale 5 e con il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 3.

La seconda stagione di Mina Settembre sarà ancora incentrata sulle vicende della protagonista Gelsomina, la quale dovrà fare la sua scelta finale in amore tra l'ex Claudio e l'aitante Domenico.

Lino Guanciale torna ad ottobre: anticipazioni fiction Rai

Ad ottobre, invece, sarà la volta del ritorno in scena di Lino Guanciale, considerato il "re Mida" degli ascolti delle fiction della tv di Stato.

Da lunedì 3 ottobre, infatti, è previsto il debutto di Sopravvissuti, la cui messa in onda era già prevista la scorsa primavera, ma alla fine si scelse di rimandarla all'autunno per evitare una sovraesposizione per Guanciale, all'epoca già in onda con Noi.

Le sei puntate di Sopravvissuti, trasmesse a partire da ottobre, si scontreranno con il Grande Fratello Vip trasmesso su Canale 5.