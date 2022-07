Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 15 luglio 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate continuerà a tenere banco la vicenda che vede coinvolto Raffaele. A casa Bruni si terrà una discussione, nel corso della quale il portiere di Palazzo Palladini vuoterà il sacco. Tuttavia, il fatto di aver messo al corrente suo genero delle minacce subite dai camorristi, non servirà a tranquillizzare Raffaele. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara progetterà un piano per vendicarsi di Ferri e Marina.

Un posto al sole: Rossella aiuta Riccardo, Lara ha un nuovo piano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara metterà in cantiere un nuovo subdolo piano. Mentre Raffaele sarà colto da una crescente ansia, la distanza tra Eugenio e Viola non farà altro che amplificarsi. Il dottor Crovi, nel frattempo, sarà talmente oberato di lavoro che dovrà rivolgersi a Rossella per farsi dare una mano. Alberto Palladini, invece, avrà i suoi sospetti riguardo l’identità del pentito che ha deciso di collaborare con il magistrato Nicotera. In vista della sua fuga all’estero, Nunzio deciderà di "addestrare" Samuel a gestire la cucina del Vulcano in sua assenza e, per non destare sospetti, metterà in atto un piano a dir poco bizzarro.

Ben presto, però, Piccirillo capirà le buone intenzioni di Nunzio.

Upas: il padre di Clara viene aggredito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella aiuterà Riccardo a gestire la sua agenda fitta di impegni, ma quando uno dei difetti del dottor Crovi verrà a galla, la giovane Graziani storcerà il naso. Mentre Valsano sfoggerà la sua malvagità criminale, Clara prenderà una sofferta decisione riguardo suo padre.

Eugenio, invece, avrà una settimana estremamente difficile, in quanto verrà a sapere che Tregara è stato aggredito in carcere, e temerà per le sue condizioni e per la piega che potrebbero prendere le sue indagini. Marina, nel frattempo, sarà pronta a raggiungere Procida per le vacanze, ma di punto in bianco accadrà qualcosa che potrebbe ribaltare la sua situazione.

Roberto se la svigna a Procida: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara continuerà a macchinare alle spalle di Roberto e i suoi piani sembreranno sortire l’effetto sperato, ossia onquistare un grande spazio nella vita di Ferri. Tuttavia non sarà così perché Roberto preferirà fuggire e raggiungere Marina a Procida. Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Roberto e Marina si ritroveranno a Procida e dovranno fare i conti con i rispettivi sentimenti. Lara cercherà Ferri invano, ma a un certo punto inizierà a capire dove possa essere andato a finire. La notizia dell’aggressione di Tregara getterà Clara nella disperazione e ci penserà Alberto a consolarla. Soltanto Lello e i suoi sodali saranno felici di quanto accaduto.