Avrebbe dovuto accompagnare il neo-marito Marco Fantini a un evento a Capri ma cause di forza maggiore l'hanno costretta a restare a casa con i figli: Beatrice Valli ha informato i fan, con cui ha dialogato sui social tramite il box delle domande di Instagram, che la baby-sitter che si sarebbe dovuta occupare dei tre figli in sua assenza ha dato forfait all'ultimo minuto. Questo argomento è stato lo spunto per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per esprimere il suo pensiero nei riguardi del reddito di cittadinanza. Condividendo il pensiero di una follower che le ha mandato un messaggio al riguardo, Beatrice ha precisato che - secondo lei - per via del sussidio erogato dallo Stato molte imprese e aziende avrebbero difficoltà a trovare dei lavoratori.

Difficoltà a trovare baby sitter per Beatrice

A casa per badare a Alessandro, Bianca e Azzurra, la giovane Valli ha approfittato del tempo libero per rispondere alle curiosità dei suoi follower. Beatrice ha spiegato che le sue baby sitter si sono date assenti all'ultimo minuto, costringendola a restare a casa. A questo punto è giunta una nuova domanda in cui si chiedeva alla donna come mai nell'ultimo periodo si faccia una certa fatica a trovare donne delle pulizie, baby sitter e aiuti domestici.

'In realtà me lo chiedo anch'io', ha replicato Beatrice che ha aggiunto di condividere lo stesso problema con tante donne e mamme con le quali si è confrontata. 'La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…', ha proseguito la Valli che poi ha postato un messaggio privato ricevuto da una fan.

I Vip contro il Reddito di Cittadinanza

'Pienamente d’accordo!', ha scritto Beatrice che ha aggiunto come molte aziende siano nei guai, proprio perché non troverebbero manodopera.

Il nome dell'ex corteggiatrice si aggiunge alla già lista dei Vip che nei mesi scorsi si sono esposti per esprimere il proprio disappunto. Tra questi si possono annoverare, Flavio Briatore, Albano Carrisi e Karina Cascella, i quali hanno affermato di aver riscontrato grandi difficoltà nell'ultimo periodo a trovare la manodopera per le proprie attività.

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno posto l'attenzione sulle differenze tra chi ha una partita Iva e deve pagare tantissime tasse e chi invece riceve il reddito e magari lavora pure in nero. Anche Rosalinda Cannavò e Georgette Polizzi, in particolare, negli ultimi giorni si sono lamentate di questo sussidio.

Sui social comunque non mancano le critiche da parte degli utenti a questi pareri, espressi da persone che - secondo molti - non avrebbero una particolare cognizione diretta delle sofferenze dei ceti popolari.