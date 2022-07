Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful interpretata fra gli altri da Darin Brooks (Wyatt Spencer), Katrina Bowden (Flo Fulton), Don Diamont (Bill Spencer), Scott Clifton (Liam Spencer), Jennifer Gareis (Donna Logan), Lawrence Saint-Vict5or (Carter Walton), Rena Sofer (Quinn Fuller) e Annika Noelle (Hope Logan). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Zoe di riconquistare Carter, sulla relazione clandestina di quest'ultimo con Quinn, sui dubbi di Brooke sull'onestà della Fuller e sulle pene d'amore di Zoe.

Quinn e Carter sono amanti

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Zoe confiderà ad Eric, Brooke e Ridge di pensare che Quinn sia sua amica e stia facendo di tutto per aiutarla a riconquistare Carter. Quello che la giovane non sa è che a volte nella vita le apparenze ingannano e le persone non sono come appaiono. Brooke si mostrerà molto scettica sulla buona fede della Fuller e non esiterà ad esternare le sue perplessità. Zoe ignorerà i moniti della Logan e chiederà a Eric di perdonare Quinn e di riappacificarsi con lei. Nel frattempo, Quinn e Carter si incontreranno nuovamente per mettere fine alla loro relazione clandestina che potrebbe far soffrire molte persone. Le parole, però, non verranno seguite dai fatti, visto che Fuller e l'avvocato si lasceranno andare nuovamente alla passione, finendo a letto insieme nell'appartamento di lui.

Zoe si confida con Paris

Zoe si recherà a casa di Carter per cercare di riappacificarsi, finendo per notare degli indumenti femminili sul pavimento. In questo modo, la giovane si renderà conto che l'uomo è andato a letto con un'altra donna senza però capire di chi si tratta. Con il cuore spezzato, Zoe lascerà casa di Carter senza rendersi conto che Quinn era nascosta sotto il letto.

Nel frattempo, Brooke cercherà di far capire ad Eric che la moglie è una donna inaffidabile e che lui non dovrebbe riporre in lei molta fiducia. Zoe riferirà a Brooke, Ridge ed Eric che Carter ha un'altra donna. I Forrester affermeranno di essere molto dispiaciuti per lei, iniziando però a chiedersi chi sia l'identità della donna misteriosa in compagnia di Carter.

Triste per la sua delusione d'amore, Zoe racconterà a Paris di aver visto a casa di Carter una giacca di pelle femminile. Più tardi, la giovane rivedrà per caso quella giacca, convincendosi che sia di Shauna. A quel punto, Zoe affronterà la Fulton e le chiederà spiegazioni in merito. Convinto che la moglie non l'abbia mai tradito, Eric si convincerà di essere stato eccessivamente duro nei confronti di Quinn e mediterà di cambiare atteggiamento nel prossimo futuro.